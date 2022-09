Las emotivas palabras de despedida de Roger Federer: “Ha sido un viaje perfecto, lo haría nuevamente”

Este viernes 23 de septiembre los fanáticos del tenis vieron la última actuación de Roger Federer, la misma estuvo acompañada de Rafael Nadal en la Laver Cup y se despidió con derrota ante la dupla conformada por Jack Sock y Frances Tiafoe (4-6, 7-6 (2) y 11-9) en Londres, Inglaterra. El GOAT del tenis le dijo adiós a las canchas y más allá de sus títulos, su legado será imborrable para el mundo del deporte en general.

Luego del encuentro, el tenista suiza tuvo unas emotivas palabras para los casi 17 mil espectadores que colmaron el The O2 Arena de Londres y que vivieron la emoción del último encuentro del nacido en Basilea. “Superaremos esto de alguna manera, ¿no? Le dije a los chicos que tuvimos un gran día. Estoy feliz, no triste. Es genial estar aquí, no se sintió el estrés. Jugar con Rafa en el mismo equipo y tener a los demás aquí”, dijo Federer al finalizar el encuentro.

Las emocionantes palabras de Roger Federer

Cuando un grande como Roger Federer decide decirle adiós a su carrera son muchas las frases que quedan en la memoria de sus seguidores, pero sin lugar a dudas esta noche en Londres dejó una frase en particular que marca la trayectoria del tenista suizo junto a sus seguidores: “Ha sido un viaje perfecto“, dijo el jugador de 41 años de edad.

“Es increíble. No me quería sentir solo ahí afuera. Decir adiós así me hizo sentir que formo parte de un equipo. Se siente como una celebración para mí y es exactamente como quería que sucediera, así que gracias. No se suponía que pasaría así. Solo estaba feliz por jugar tenis y pasar tiempo con mis amigos. Ha sido un viaje perfecto, lo haría nuevamente“.

El legado de Roger Federer

El legado de Roger Federer va mucho más allá de sus títulos, el suizo cambió la forma de ver el tenis y se retira entre el respeto y la admiración de sus seguidores a lo largo de todo el planeta, una verdadera fiesta inolvidable o como el mismo lo describió: “Un viaje perfecto”. Un camino que lo llevó a coronarse en 20 Grand Slams, algo que suena sencillo pero que solo a base de esfuerzo y disciplina puede ser logrado. 🎾 | AHORA: Roger Federer: “Gracias a mi esposa, mis hijos, a todos…”

pic.twitter.com/SFRLI7vbl1— Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 24, 2022

Federer no solo se dedicó a triunfar en el tenis, sino que también fue un caballero adentro y afuera de la cancha y lo demostró hoy en su retiro al lado de su más grande rival, Rafael Nadal que despidió entre lágrimas al suizo que de seguro seguirá ligado al mundo del tenis.

También te puede interesar

. Roger Federer, el tenista mejor pagado de la historia y que seguirá generando ingresos luego de su retiro a través de sus patrocinantes

. Un fanático le muestra su admiración a Roger Federer con un tatuaje en su honor y la reacción del suizo se hace viral (Video)

. Rafa Nadal bañado en lágrimas en el retiro de su amigo Roger Federer: jugaron emotivo partido de dobles en la Laver Cup