Elijah McClain: autopsia actualizada revela que murió por estrangulamiento e inyección de ketamina

Inyección de ketamina y estrangulamiento causaron la muerte Elijah McClain, el hombre negro de 23 años que murió en 2019, luego de que la policía de Colorado lo inmovilizara en la carótida, reveló la autopsia autorizada.

En noviembre de ese año, un informe inicial de la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte del hombre.

En julio del año pasado se terminó un nuevo informe, pero fue hasta este viernes que se publicó, en éste último dejó la forma de muerte como “indeterminada” en lugar de “homicidio” o “accidente”.

“Creo que esta trágica fatalidad probablemente sea el resultado de la toxicidad de la ketamina”, escribió el Dr. Stephen Cina en la autopsia actualizada. “Es mi opinión que [McClain] probablemente se habría recuperado si no hubiera recibido esta inyección”.

El informe modificado de la autopsia de Elijah McClain enumera una nueva causa de muerte

El 24 de agosto de 2019, el joven caminaba a casa desde una tienda de conveniencia, cuando alguien en Aurora, un suburbio del este de Denver, llamó a la policía y dijo que parecía “sospechoso”.

Al lugar arribaron los agentes Randy Roedema, Nathan Woodyard y Jason Rosenblatt y le aplicaron a McClain una estrangulación en la carótida, lo que restringe la sangre al cerebro.

“No tengo arma. Yo no hago esas cosas. Yo no peleo nada. ¿Por qué me atacabas? No hago armas. Ni siquiera mato moscas. yo no como carne … Soy vegetariano”, dijo de forma suplicante McClain mientras era sometido por los oficiales.

Mientras el hombre de 23 años perdía el conocimiento, los paramédicos Jeremy Cooper y Peter Cichuniec arribaron al sitio y le inyectaron ketamina, un poderoso sedante.

McClain dejó de respirar y fue trasladado a un hospital, se le declaró muerte cerebral y seis días después le fue retirado el soporte vital.

Aunque los fiscales locales nunca presentaron cargos, una investigación liderada por el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, derivó en cargos de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal en este caso.

