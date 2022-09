Maribel Guardia confiesa que se deprime cuando se encuentra una cana: “Primero muerta que sencilla”

Maribel Guardia se ha convertido en un icono de la belleza, pues a sus 63 años sigue gozando de un físico espectacular que provoca todo tipo de reacciones en especial cuando se luce con ajustados atuendos y diminutos bikinis; sin embargo, confiesa que no ha sido fácil lidiar con los años por lo que incluso existe algo que la deprime a estas alturas de su vida y es la aparición de las canas.

Así lo reveló la actriz y cantante de origen costarricense durante su paso por la alfombra roja en la presentación de la obra de teatro ‘Lagunilla Mi Barrio’ en la que participa, donde confesó que, a pesar de mantener una belleza digna de admirarse, no soporta verse en fachas o con canas, es por eso que en caso de ser necesario ella misma soluciona el problemita y se pinta el pelo de inmediato.

“Yo primero muerta que sencilla, me deprimo si yo me veo una cana. Tengo, por supuesto, pero en cuanto yo me veo una cana digo: ‘no chicas voy contra ustedes ¡Al salón se ha dicho!’ si no me tiño yo sola el pelo”. Maribel Guardia

La también bailarina destacó que le parece admirable cuando una mujer se luce al natural, acepta las canas y hasta las presume, tal es el caso de algunas famosas como Verónica Castro quien en los últimos meses ha presumido con orgullo su cabellera, pero Maribel definitivamente es de las que prefiere verse impecable y con su característica melena negra.

“Admiro a las compañeras que son así porque sé que logran despojarse de esa vanidad, pero mi personalidad es diferente, me gusta verme bien yo creo que hasta el último día voy a ser tipo Jacqueline Andere que nunca la ves en fachas que le gusta andar bien arregladita”, explicó.

Pero este es un estilo de vida que lleva incluso en su casa, donde tampoco deja que su esposo, Marco Chacón, la vea desalineada.

“Yo en la casa aunque sea me pinto la boca, me pongo chapita, no me gusta que mi marido me vea así, me gusta que me vea arregladita recién bañada, perfumada, soy de ese tipo de mujer”, añadió ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

“¡Nunca me verás en facha total! Todo mundo tiene derecho a buscar verse bien, es difícil lidiar con los años”. Maribel Guardia

