Rosalía tiene una cuenta alterna en Instagram donde comparte fotos inéditas para sus fans

En medio del éxito que ha obtenido a través de su ‘Motomami World Tour’, la cantante española Rosalía ha vuelto a dar de qué hablar con su nueva hazaña en redes sociales. Y es que la famosa se dio a la tarea de crear un nuevo perfil en Instagram para mostrar su lado “más real”.

‘Holamotomami’ es el nombre de usuario que la intérprete de temas como “Con Altura”, “La noche de anoche” y “Despechá” utiliza para compartir postales de su día a día y con un tinte alejado del famoso ícono de la música en el que se ha convertido.

Prueba de ello es la adorable postal en la que Rosalía dejó ver una de sus nuevas pasiones: la cocina. Con una sonrisa de oreja a oreja presumió su labor: “Feliz martes, yo aquí haciendo gnocchisssss”, escribió para acompañar su fotografía.

Por otro lado, la artista española se ha mostrado más abierta a compartir detalles sobre su relación con el también cantante, Rauw Alejandro. Por esta razón, no es de extrañar que suba una que otra imagen junto a su enamorado. Checa la más reciente aquí:

Rosalía da una “probadita” de su gira por el mundo

Además de su vida personal, la cantante da una mirada a lo vivido tras bambalinas durante el ‘Motomami World Tour’. Y es que Rosalía ha llegado a “infiltrarse” en decenas de recintos para ver cómo se viven los ánimos antes de que de inicio su presentación.

En el caso de su visita a México, la famosa publicó varios carruseles de imágenes donde dejó al descubierto la merch que decenas de vendedores comercializaron en su nombre. Lo que sorprendió fue que en lugar de mostrarse enojada, se dijo impactada por la creatividad de sus fans. View this post on Instagram A post shared by @holamotomami

Una de sus más recientes hazañas se dio hace unos días, cuando en su camino a los ensayos de uno de sus shows en Nueva York, se encontró con un grupo de fans que la llenaron de cariño.

“Corriendo porque llego tarde a la prueba de sonido pero una verdadera Motomami nunca llega tarde son los demás que llegan muy temprano“, escribió junto a su publicación. View this post on Instagram A post shared by @holamotomami

