Qué signos del zodiaco son los que más se tatúan, según un estudio

El impulso para tatuarse el nombre de la pareja, una fecha especial o una figura alucinante tras una noche de fiesta podría estar asociado a nuestra fecha de nacimiento.

Un interesante estudio realizado con datos de Pinterest, red social que permite al usuario coleccionar imágenes según sus intereses, reveló que hay signos del zodiaco que no les cuesta trabajo someterse al dolor de las agujas para grabar su piel, mientras que otros no son tan valientes y prefieren no hacerlo.

La investigación concluyó que los signos cuyas características astrológicas incluyen la impulsividad y la audacia son los que más se tatúan, mientras que los más estructurados y disciplinados son los que menos suelen adornar su cuerpo con tinta.

De acuerdo con el estudio realizado por expertos del sitio Top10casinos.com, Pinterest es la red social preferida por los entusiastas de los tatuajes para buscar inspiración. Usaron como palabas clave el nombre de cada signo del zodiaco más el tag “tatuaje” para encontrar pines asociados a cada signo.

En total se analizaron alrededor de 228,000 pines de los 12 integrantes del zodiaco y se clasificaron en orden descendiente.

Signos del zodiaco que más se tatúan

Los datos arrojaron que Aries es el signo que más suele tatuarse con un total de 36,157 pines, lo cual, no es una sorpresa al analizar sus características astrológicas. Además de ser un apasionado signo de fuego, es el más impulsivo y audaz del zodiaco.

En segundo lugar con 23,856 pines es para Piscis, conocidos por ser apegados a las artes y el romance. Muchos astrólogos lo consideran como el más creativo y empático del zodiaco, por lo que es dado a dibujarse en la piel aquello que siente de corazón.

El tercer sitio es para el curioso Géminis con un total de 20,380 pines. Su personalidad dual lo hace inquieto y arrojado a la diversión, por lo que es probable que se tatúe en una noche de copas.

En lo que respecta a los signos del zodiaco que menos se tatúan se ubica Virgo en el puesto 12 con solo 12,757 pines, y Capricornio en el lugar 11 con 13, 763 pines. El primero es el signo más pulcro, ordenado y analítico, de manera que únicamente se tatúa cuando algo tiene un especial significado, y el segundo es el más disciplinado y estructurado del zodiaco, de manera que no obedece a sus impulsos.

A continuación, te dejamos la lista completa de los signos más impulsivos para tatuarse.

1. Aries: 36,157

2. Piscis: 23,856

3. Géminis: 20,380

4. Leo: 20,218

5. Cáncer: 20,204

6. Acuario: 17,793

7. Libra: 17,208

8. Tauro: 16,503

9. Escorpio: 14,983

10. Sagitario: 14,272

11. Capricornio: 13,763

12. Virgo: 12,757

