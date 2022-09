La Reina de la Ranchera, Aída Cuevas, regresa a su familia Soraya

Este 15 de septiembre marcó el primer día del Mes Nacional de la Herencia Hispana – 31 días de celebración de las historias, culturas, y aportaciones de estadounidenses que son, o quienes descienden, de México, España, el Caribe, y Centro y Sudamérica.

¿Sabía usted que el Valle de San Fernando también tiene una conexión única con la Herencia Hispana? Un 43% de las personas en la región son Latinos, según el Proyecto de Mapeo de Los Angeles del diario LA Times.

Sabiendo esto, y que la CSU Northridge tiene un fuerte y vibrante programa de Estudios Chicana y Chicano, The Soraya ha trabajado por años para reconocer las muy diversas comunidades a nuestro alrededor.

Y aunque las diversas opciones que le ofrecemos van mucho más allá del último día de Mes de la Herencia Hispana (octubre 15), nuestro concierto de Aída Cuevas del 1 de octubre cae justo

en medio de este mes tan importante – ¿y quién mejor para celebrarlo que con la Reina de la Música Ranchera?

“[Aida] Cuevas is to Mexico what Aretha Franklin is to the United States: a powerful

voice that encapsulates the essence of her nation’s spirit,”

-Kansas City Star

En su quinta actuación con The Soraya desde 2016, Aída Cuevas presentará este 1 de octubre, “Yo Creo que es Tiempo”, un concierto inolvidable y emotivo conmemorando sus 45 años como

una artista mexicana, reconocida ampliamente por su inmenso talento al grado de ser considerada como la más importante voz femenil de México.

En 2018, Aída se convirtió en la primera cantante femenina del género de mariachi en jamás ganar un GRAMMY® cuando fue honrada con el premio a “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana” por su álbum, Arrieros Somos (Sesiones Acústicas).

The Soraya se enorgullece de ser uno de los recintos preferidos de Aída, y también por su apoyo contínuo de las artes a través de nuestros programas – más recientemente en nuestro Tributo a

Linda Ronstadt de octubre de 2021.

El concierto de Aída en The Soraya marca el primero de nueve actuaciones sobresalientes en nuestra Serie Hecho en las Américas – dedicado a las diversas formas musicales y dancísticas

de México, Centro y Sudamérica, y de las comunidades todo alrededor de CSU Northridge y The Soraya. View this post on Instagram A post shared by The Soraya (@thesorayastage)

Con el regio acompañamiento del Mariachi Aztlán, Aída Cuevas se presentará el sábado 1 de octubre a las 8pm. Boletos a la venta desde $41. Por tiempo limitado, The Soraya le ofrece 15% de descuento en lugares selectos comprando con el código “HECHO”. La oferta vence el 1 de

octubre. Para adquirir sus lugares, haga clic aquí, o llame a la Taquilla al 818-677-3000, y no olvide mencionar el código “HECHO” para recibir su descuento del 15%.

