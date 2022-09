VIDEO: Eduin Caz sufre cómica caída en el escenario durante concierto en México

Grupo Firme sigue arrasando como uno de los representantes del Regional Mexicano más exitosos del momento y previo a romper el récord con un concierto masivo en el zócalo de la Ciudad de México, su vocalista, Eduin Caz, sufrió una bochornosa caída en pleno escenario.

La agrupación mexicana se encuentra en medio de una extraordinaria gira de conciertos con la que han recorrido varios países, siendo una de las más importantes la presentación del pasado domingo 26 de septiembre en la Ciudad de México donde más de 128 mil asistentes corearon todos sus éxitos entre los que se encuentra “En tu perra vida”, “Ya supérame” y “El tóxico”.

Sin embargo, durante su show del sábado 24 de septiembre en el Estadio Akron de las Chivas en Zapopan, Jalisco, el líder de la agrupación, Eduin Caz, sufrió una cómica caída que rápidamente se convirtió en una de las más vistas dentro de las redes sociales.

De acuerdo con dichas grabaciones, todo sucedió cuando el originario de Culiacán, Sinaloa, interpretaba la canción “El reemplazo”, pero en un descuido cayó de una silla para montar a caballo que formaba parte de la escenografía.

Aunque Eduin Caz se fue de espalda en ningún momento soltó el micrófono y siguió cantando ante la sorpresa de los presentes, mientras sus compañeros de la famosa banda y staff corren para ayudarlo a ponerse de pie, aunque este se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

La reacción de los usuarios de redes sociales fue inmediata y además de reírse del momento, la gran mayoría destacó la reacción de Jhonny Caz quien salvó el show y continuó deleitando al público, aunque al final no pudo aguantar la risa.

“Se tomó muy apecho la parte donde dice porque yo me puedo ir y se fue“, “La reacción de su hermano fue excelente”, “¿Pues no que muy firme?”, “Jonny le siguió a la canción”, “Excelente Jhony… por que yo en tu lugar me hubiera soltado a reír“, “Es lo único que no se le aplaude que se emborrache en los conciertos a Eduin gracias a Jonny salvó el show“, “Jhony no pudo aguantar la risa al final”, escribieron solo algunos.

Por su parte, Jhonny Caz reaccionó al momento que vivió su hermano Eduin y durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, comentó que subir a esa silla era una costumbre del cantante, por lo que ya le había advertido que algo así podía suceder.

“El lado como artista sí me preocupó, pero el lado de hermano mayor tremendo, para qué se anda subiendo ahí. Siempre se sube, pero ya le había dicho: ‘un día te vas a azotar‘”, expresó el intérprete.

