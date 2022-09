Avril Lavigne cumple años y sorprende al lucir igualita que a sus veinte

Un día como hoy, pero de 1984, nació la cantante Avril Lavigne, quien es reconocida en la escena musical gracias a grandes éxitos que estallaron durante el año 2000. Y, luego de una merecida pausa alejada de los escenarios, regresó con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y tan bella como cuando inicio su trayectoria artística.

A través de sus redes sociales, la intérprete de temas como “Complicated” y “Girlfriend” ha bombardeado a sus fanáticos con nuevo contenido que ha dejado con la boca abierta, pues se ha sumado a varias tendencias para promocionar el material discográfico que marcó su regreso.

Ha sido gracias a su actividad en redes sociales que el público ha sido testigo de su evolución como artista. No obstante, ha quedado impactado con la apariencia de Lavigne, ya que luce tan jovial como al inicio de su carrera.

Su característica cabellera rubia hasta la cintura y maquillaje oscuro que enmarca su mirada ojiazul permanecen intactos y hacen dudar a sus fanáticos sobre el paso del tiempo en su persona, ya que a sus 38 años cuenta con un look idéntico al que portaba a sus 20.

Cabe recalcar que Avril Lavigne no solo se ha visto favorecida en lo físico, también en lo profesional. Y es que la canadiense acaba de ser a creedora a una estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood, donde residen grandes estrellas de la música; como lo son The Beatles, Elton John y Dolly Parton, por mencionar algunos.

Durante el evento de develación, la artista se tomó el tiempo de agradecer a aquellos que la han seguido desde el día uno: “Es uno de los días más felices de mi vida. Esto es una locura porque aún me acuerdo cuando paseaba por aquí, veía los nombres de estas leyendas y pensaba que el mío nunca estaría“, declaró. View this post on Instagram A post shared by Avril Lavigne (@avrillavigne)

Además, Avril Lavigne hizo honor a sus inicios en la música al portar una prenda que se ponía justo cuando sacó su primer disco, “Let Go”. Se trató de un suéter negro en el que podía leerse la leyenda: “el ‘skateboarding’ no es delito”, recreando uno de sus más icónicos looks.

