Chiquis Rivera presume su escote profundo al usar un body mojado

Cualquier momento es bueno para que Chiquis Rivera complazca a sus fans con alguna sexy selfie, y ahora lo hizo luciendo sus atributos al usar un ajustado body nude; su look lo complementó con un sombrero blanco y en la imagen tan sólo escribió el mensaje “me mojé”.

Al parecer a la cantante le gusta mucho esa prenda, ya que también la lució en otras fotos al combinarla con joggers blancos mientras salía a pasear por las calles de Washington. Ella también posó afuera de la Casa Blanca, en imágenes que ya superan los 100,000 likes.

Desde hace varias semanas a Chiquis le ha dado por compartir clips en los que muestra su faceta como cocinera, pero ahora, con motivo del Mes de la Herencia Hispana apareció en un video disfrutando de unos tacos de carne asada. Orgullosa de sus raíces ella también escribió el siguiente mensaje: “Mis Boss Bees! Este mes de la Herencia Hispana estoy celebrando nuestra Cultura. Como una mexicana-americana orgullosa, tengo el mayor respeto y adoración por nuestra comunidad. Porque sin un tú, no hay cultura. Desde las canciones y los libros escritos por latinos hasta los vendedores hispanos y pequeñas empresas hispanas también”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

