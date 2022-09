Chiquis Rivera presume su retaguardia en biker shorts, sorprendiendo a su mascota

Chiquis Rivera quiere mucho a su perro Pancho, y fue ahora en la cuenta de Instagram de la mascota donde la cantante publicó una singular foto en la que aparece usando biker shorts y luciendo su retaguardia; el mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Ahora sé por qué tengo pompis grandes también como mi mamá”.

Posteriormente Chiquis se dedicó a cocinar, y mostró en un video paso por paso cómo hacer un delicioso pollo con costra en queso parmesano bajo en calorías. Los ingredientes necesarios son pechugas de pollo, chicharrón molido, salsa marinera baja en calorías, queso parmesano, zucchini, queso mozzarella, sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, condimento italiano, aceite de olivo y huevos.

Chiquis Rivera no descuida su línea de cosméticos Be Flawless para el cuidado de la piel, y es ella misma la modelo en muchas de las fotos promocionales de productos. Ahora recomendó un tónico revitalizante libre de alcohol, para abrir los poros y reducir el exceso de grasa en el rostro. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS SKIN BY CHIQUIS (@beflawlessskin)

