El Departamento de Justicia ha pedido a un juez que obligue a Navarro a devolver correos de la Casa Blanca de Trump

Este lunes el Departamento de Justicia presentó una moción para que un juez ordene al exasesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, que devuelva los correos electrónicos del gobierno que supuestamente manejó a través de una cuenta privada mientras servía en la administración de Donald Trump.



“Mientras se desempeñaba como asesor presidencial (Navarro) usó al menos una cuenta de correo electrónico no oficial, a saber, una cuenta de ProtonMail, para enviar y recibir mensajes en el desempeño de sus funciones oficiales”, dijo el Departamento de Justicia en su presentación ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C.



Pese a que el Departamento de Justicia mencionó en la moción que no existe una “disputa genuina sobre el hecho de que el Dr. Navarro usó al menos una cuenta de correo electrónico no oficial para realizar negocios oficiales que esos registros son propiedad de los Estados Unidos”, acotan que el exasesor de la Casa Blanca se ha negado a devolver los registros al país.



El DOJ también argumento que debido a que Navarro sigue en posesión de bienes que pertenecen a Estados Unidos “este Tribunal debe emitir un recurso de reposición exigiendo que el Dr. Navarro devuelva lo que sigue poseyendo de manera ilícita”.



The Hill, quien tuvo una comunicación con los abogados de Peter Navarro, indicaron que cuando el Departamento de Justicia presentó la demanda el mes pasado que “nunca se negó a proporcionar registros al gobierno” y que había “instruido a sus abogados para preservar todos esos registros”.

Los defensores de los registros públicos se han opuesto durante mucho tiempo a los registros perdidos, nunca creados o eliminados, pero el Departamento de Justicia rara vez ha demandado a exfuncionarios de la administración por la Ley de Registros Presidenciales.

Este es un caso aparte de la acusación que enfrenta Pete Navarro por desacato al Congreso, que también está manejando el Departamento de Justicia, según CNN.

