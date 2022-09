Las 4 mujeres del zodiaco que más sueñan con encontrar “el hombre ideal”

Algunas mujeres viven en un mundo de fantasía y tienen en su imaginación ideas poco prácticas, una de ellas es encontrar el príncipe azul que convierta su vida en un cuento de hadas, y esta tendencia puede tener su origen en las estrellas.

De acuerdo con la astrología, las mujeres que pertenecen a los signos más soñadores del zodiaco son quienes están en la búsqueda constante del “hombre ideal”, es decir, aquel que cumpla con creces la lista de requisitos que debe tener, sí o sí, su futura pareja.

Ese camino puede ser pedregoso, después de todo no hay una pareja perfecta, pero habrá quienes se acerquen a ese ideal. Sin embargo, estas mujeres pueden cometer el error de desaprovechar valiosas oportunidades de las que más adelante podrían arrepentirse.

A continuación y con base en un artículo de Ask Astrology, te decimos qué mujeres del zodiaco sueñan con encontrar “el hombre ideal”.

Las mujeres que nacieron del 19 de febrero al 20 de marzo encabezan la lista debido a que pertenecen al signo más soñador del zodiaco. Es gobernado por Neptuno, el planeta a cargo de las fantasías e ilusiones, por lo que tienen una imaginación inquieta. El problema es que, en el amor, suelen tener ideales poco realistas y saltan de relación en relación hasta encontrar a su príncipe azul.

Quienes nacieron del 21 de mayo al 20 de junio son mujeres que dejan volar fácilmente su imaginación. Si bien soñar les permite tener una mente hábil a través de la cual forman conceptos claros, muchas veces se dejan llevar por las ilusiones. En ese sentido, quieren que su pareja cumpla con requisitos inalcanzables.

Las nacidas del 21 de junio al 20 de julio son gobernadas por la Luna, el astro de las emociones y la intuición. Como son muy románticas, a menudo se distraen soñando con su príncipe azul; el problema es que creen tenerlo en cada relación, por eso son muy lastimadas cuando las cosas con funcionan.

SI bien las mujeres que nacieron del 20 de enero al 18 de febrero son muy inteligentes, es habitual que se dejen llevar por sus ideales. El “hombre ideal” de la mujer Acuario no es como lo pintan en los cuentos de niños, sino alguien que las haga sentir estimuladas intelectualmente y que sea amigo-novio al mismo tiempo. Si bien pueden encontrarlo, no siempre obtienen lo que quieren porque no todas sus parejas piensan igual.

