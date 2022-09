LinkedIn experimentó durante cinco años con 20 millones de usuarios sin consultarlos

Durante cinco años, LinkedIn realizó un estudio social con más de 20 millones de sus usuarios sobre el éxito laboral y, aunque los hallazgos han sido reveladores, ninguna de las personas con las que se experimentó fueron consultadas.

Los investigadores detrás del estudio aseguran que los hallazgos mejorarán la movilidad laboral en la plataforma, pero otros han encendido las alertas sobre la falta de transparencia por parte de la empresa.

El estudio, realizado por investigadores de LinkedIn, Harvard Business School y el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre 2015 y 2019, fue publicado este mes en la revista Science.

Cuál fue el experimento

Durante el estudio se realizaron “múltiples experimentos aleatorios a gran escala” en el algoritmo “Personas que quizás conozcas” de la plataforma, que sugiere nuevas conexiones a los usuarios.

En una práctica conocida como prueba A/B, los experimentos incluyeron dar a ciertos usuarios un algoritmo que ofrecía diferentes recomendaciones de contacto, con personas cercanas o no tan cercanas, y luego analizar los nuevos trabajos que surgieron de esos 2,000 millones de nuevas conexiones.

Los investigadores trataron de probar una teoría de las ciencias sociales conocida como la “fuerza de los lazos débiles”, en la que se señala que existen lazos débiles, como amigos de amigos, y lazos fuertes, como colegas inmediatos.

Su investigación asegura que son esos “lazos débiles” los que pueden llevar a una persona a mejores oportunidades laborales que no se encuentran en su red de lazos fuertes.

El estudio de LinkedIn “sorprendentemente” confirmó esta teoría, dijo Sinan Aral, autor principal del estudio. “Los conocidos son fuentes más valiosas de oportunidades laborales“, dijo Aral.

“Los hallazgos nos ayudan a comprender cómo los algoritmos de la plataforma afectan las oportunidades y los resultados de empleo, y ayudan a LinkedIn a diseñar su plataforma para ayudar de manera más efectiva a sus miembros a encontrar trabajo y lograr la movilidad social y económica”, dijo Aral.

Sin embargo, defensores de la privacidad le dijeron a The New York Times que algunos de los 20 millones de usuarios de LinkedIn pueden no estar contentos de que sus datos se hayan utilizado sin consentimiento.

El periódico informa que la política de privacidad de LinkedIn establece que la empresa se reserva el derecho de utilizar los datos personales de sus usuarios.

Por su parte, Aral le dijo a USA Today que los investigadores “no recibieron datos privados o de identificación personal durante el estudio y solo pusieron a disposición datos agregados con fines de replicación para garantizar mayores garantías de privacidad”.

LinkedIn no es la primera empresa de tecnología en analizar los datos de sus miembros sin su conocimiento. En 2014, Facebook e investigadores de la Universidad de California y la Universidad de Cornell molestaron a la gente cuando publicaron los resultados de un estudio que había manipulado silenciosamente las fuentes de noticias de las personas durante una semana en 2012.

Además, apenas en mayo de este año, Residentes en Illinois comenzaron a recibir cheques y depósitos de hasta $397 dólares enviados por Facebook, tras un acuerdo compensatorio por un caso de violación a la privacidad digital de sus usuarios.

