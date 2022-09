Los rusos se convirtieron en inmigrantes ilegales en Ucrania

“No puedo simplemente sentarme y esperar a que me deporten a Rusia”, se lamenta Maxim Pashchenko, un ruso casado con una ucraniana que ha vivido en Ucrania los últimos años. Desde el 24 de febrero, cuando comenzó el ataque de Rusia, el Servicio de Migración de Ucrania dejó de aceptar documentos rusos. “No puedo extender mi permiso de residencia”, cuenta a DW.

Pashchenko es uno de los 175,000 ciudadanos rusos que ya tenían permiso de residencia y permanecen en Ucrania. El estatus de estas personas se rige por la ley de extranjería. Sin embargo, desde el comienzo de la guerra, el Servicio de Migración ha dejado de otorgar prórrogas. En algunos casos, la autoridad incluso amenaza con la deportación. Pashchenko tiene miedo porque en Rusia participó en las protestas de la oposición y en Ucrania está recaudando donaciones para el Ejército ucraniano como voluntario.

'No one but Russia will help us' – Donbas citizens shared their thoughts concerning the future referendum on joining the Russian Federation.https://t.co/7wCc0WWwLz pic.twitter.com/yllSeyoobV

— Таино (@Omani1love) September 20, 2022