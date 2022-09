¿Miedo de perder su fama? José Benavidez explica las razones por las que Canelo no quiere pelean contra el “Bandera Roja”

Una de las peleas más pedidas en los últimos meses reúne a Saúl Álvarez y David Benavidez. Sin embargo, por distintas circunstancias el tapatío ha rechazado dicho combate. A pesar de que un combate entre el Canelo y el “Bandera Roja” luce muy lejos, desde la esquina del mexicoamericano siguen tocando el orgullo de la figura del Canelo Team.

Uno de los principales detractores del tapatío ha sido el padre de David. José Benavidez insiste en insinuar que la razón por la que no quieren contra su hijo es por temor a que lo derrote sobre el cuadrilátero.

“¿Por qué no pelea con David? Que le demuestre a la gente y a mi. Que nos calle la boca y le pegue como él piensa que le puede pegar, ahí está el detalle, (Canelo) sabe que David le puede terminar y quitarle toda su fama y no le quiere soltar la fama a un mexicano”, sentenció José Benavidez en una entrevista con el Izquierdazo.

¿Canelo tiene temor?

Por otra parte, José Benavidez indicó que el próximo paso de su hijo podría ser ante Dmitri Bivol o Gilberto Ramírez. Para argumentar las razones por las que pelearía con alguno de esos rivales, el padre del “Bandera Roja” aseguró que ambos si tienen temple y se arriesgan, a diferencia del Canelo.

“Si, claro. El ‘Zurdo’ tiene huevos, Bivol tiene huevos. Ellos si pelean con quien sea, entonces sería una posibilidad grande (…) Él (Canelo) se cree el papá de los pollitos, no quiere dar la oportunidad así como se la dieron a él, pero así es cuando eres campeón, todos quieren pelear contigo”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by David Benavidez (@benavidez300)

