Ricardo Cadena lamenta derrota ante Club America, pero coloca todo su esfuerzo en ganar el próximo juego de la Liga MX

Las Chivas de Guadalara sigue con su andar en la Liga MX, pero antes de ello dijeron presente en el Clásico Nacional ante Club América en el Leagues Cup Showcase. Sin embargo, este partido no resultó como el equipo quería, pues terminó cayendo a manos del equipo azulcrema, por segunda vez en el mes.

Pero esto no desequilibró al equipo, o al menos no a Cadena, pues dejó en claro que el duelo ante Cruz Azul el equipo tapatío ñp ve como una final, algo que significa que irán a buscar los tres puntos con locura ante el equipo cementero.

“Debemos aprovechar bien esta semana para preparar el último partido del torneo, pensando y sabemos que si conseguimos el resultado lo más seguro es que el repechaje lo recibimos en casa y con ese objetivo vamos a prepararlo a partir de ahora este partido todo será como una final”, señaló Cadena luego de su llegada a México, tras el amistoso realizado en Estados Unidos.

“Por supuesto que siempre queremos conseguir los resultados sabemos cuáles son los verdaderamente más importante a mí la Liga es la que me ocupa no me gusta ligar dos derrotas en liga consecutivas y por supuesto buscaremos cerrar objetivo es ganar el partido”.

El juego entre el rebaño sagrado y la máquina azul está pautado para el próximo sábado 23 de este mes en curso, algo que nos deja algunos dias para ver como los dos equipos se preparan para el duelo que se realizará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Las Chivas están en la octava posición con 22 unidades en 16 juegos. Por otro lado, el equipo celeste está en la posición 10 del Apertura 2022 cono 21 puntos en la misma cantidad de juegos disputados en el torneo azteca.

También te puede interesar

–Rogelio Funes Mori podría reaparecer con Rayados de Monterrey este mismo fin de semana en la Liga MX ante Pachuca

–‘Chicharito’ Hernández no es el único mexicano que destaca en LA Galaxy: Julian Araujo y sus estadísticas en la MLS

–Inglaterra y Alemania le ponen emoción a la Nations League con un empate lleno de goles