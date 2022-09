Rogelio Funes Mori podría reaparecer con Rayados de Monterrey este mismo fin de semana en la Liga MX ante Pachuca

Rogelio Funes Mori ya ha dicho presente en las instalaciones de los Rayados de Monterrey, esto debido a que no contará con minutos con la Selección de México, esto motivado a su lesión. Sin embargo, el mismo ya estaría pensando en su próximo juego con el equipo regio.

El jugador estuvo presente en los trabajos realizados por el grupo, pero parte del trabajo del día lo realizó por separado. No obstante, esto no es nada de que preocuparse, pues de seguir así, el mismo estará en el campo de juego ante Pachuca en el Estadio BBVA, como se tenía planeado, aunque el mismo no contaría con los minutos en sus piernas para estar 90′ en el campo de juego.

Esta no es la única noticia positiva para el equipo de Víctor Manuel Vucetich, pues Luis Romo también salió de la Selección de México y estuvo junto a Funes Mori en los entrenamientos del equipo regio, siendo así otra importante novedad que posee el conjunto.

Cuánto tiempo ha estado fuera de acción Funes Mori

El elemento del equipo rayado, Funes Mori, ha estado fuera de acción por un total de siete partidos con el conjunto de Monterrey, debido a la lesión que le aquejó en el muslo en el partido ante Toluca el 17 de agosto.

