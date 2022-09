Por qué ‘Chicharito’ Hernández celebró bailando como un ‘payaso’ en la última victoria de LA Galaxy [VIDEO]

Javier ‘Chicharito’ Hernández anotó dos goles en la victoria de LA Galaxy ante San Jose Earthquakes, pero esta no fue la única razón por la cual el delantero mexicano se llevó los reflectores en el juego, pues el goleador histórico de la Selección de México también dio de que hablar con su celebración.

Posteriormente, tras el juego, se le cuestionó al exjugador del Real Madrid, Manchester United y Bayer Leverkusen por qué celebró como un ‘payaso’, gesto que causó revuelo dentro y fuera de Los Ángeles.

El motivo fue que en el estadio se encontraba un tifo que decía “El circo de Los Ángeles: mismos payasos, diferentes disfraces”, con una imagen de un par de payasos debajo del mensaje. Como resultado, ‘Chicharito’ se inspiró y anotó dos goles, además, también celebró como un ‘payaso’, algo que fue un gesto claro en contra del tifo mostrado por la afición angelina.

Qué dijo ‘Chicharito’ sobre dicho tifo de payasos

Aunque capaz muchos piensan que eso puede molestar a los jugadores, o incluso bajarle la confianza, el mismo delantero azteca enfatizó que eso los motivan y le dan las ganas necesarias para seguir sumando puntos.

“Sabes, a veces la gente piensa que ese tipo de cosas van a reducir nuestra confianza en nosotros mismos y hacen todo lo contrario. Nos motivan, me motivan. Así que gracias. Gracias a la gente por poner eso porque eso me trajo algo más, porque ahora tenía más ganas de ganar y de sacar los tres puntos”, dijo el delantero nacido en México. WHO ELSE BUT CHICHARITO 🔥@CH14_ makes it 1-0 at Stanford! pic.twitter.com/jjPOaRQxkG— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 25, 2022

Actualidad de LA Galaxy en la Major League Soccer

Con los últimos tres puntos cosechados en Estados Unidos, LA Galaxy logró escalar hasta la quinta posición de la Conferencia Oeste de la MLS, esto debido a que cuenta con 46 tantos tras 32 jornadas disputadas, gracias a sus 13 victorias, siete empates y 12 derrotas cosechadas en el torneo estadounidense que está próximo a comensar su siguiente fase, es decir, los Playoffs instancias en donde ya se encuentra el otro equipo de la ciudad, el LAFC.

