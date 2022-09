Sin sostén, Alexa Dellanos luce al máximo sus atributos al posar con la bata abierta

Alexa Dellanos ha vuelto a acaparar las miradas, ahora con un video que compartió en sus historias de Instagram y en el que se muestra en una tienda de accesorios. Ella aparece muy sensual, usando una bata de seda de color rosa que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén. El mensaje que escribió en su post fue “de nuevo en mi elemento”.

La influencer de moda y estilo de vida se encuentra en Las Vegas, y ahí ha aprovechado para tomarse varias sexys fotografías en el hotel donde se hospeda. Posó en la piscina usando un ajustado traje de baño de color verde y en el lobby, dejando al descubierto su ya famosa minicintura de 22 pulgadas. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

En varias de sus publicaciones Alexa ha presumido su nuevo peinado con flequillo, que ha encantado a sus fans; ella lució al máximo su curvilínea figura en un microbikini, y durante la sesión de fotos hasta se subió a la mesa de tenis que se encontraba en una terraza. El resultado de esas imágenes ha sido hasta ahora más de 584,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

