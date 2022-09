Alexa Dellanos acude al casino en tanga de hilos y posa en una máquina tragamonedas

Alexa Dellanos ha sorprendido con el escenario que eligió para una de las fotos que compartió en Instagram. Ella se despojó de su bata blanca y se dejó ver en un microbikini de hilos con tanga, posando en una de las máquinas tragamonedas ubicadas en el casino del hotel en el que se hospedó.

La bella influencer de moda y estilo de vida ha disfrutado de un largo viaje a las Bahamas, en el que aprovechó para pasear por la playa y nadar en el mar varias veces. Ella obtuvo más de 400,000 likes por una imagen que la muestra recostada y luciendo su retaguardia en una tanga casi imperceptible; el mensaje que escribió fue “vámonos de vacaciones”.

En sus viajes Alexa gusta mucho de visitar lugares que también resulten atractivos a sus seguidores en esa red social. Tal fue el caso de un área en el mar donde nadan tiburones pequeños; ella posó muy sensual y relajada, presumiendo su figura en un bikini estampado. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

