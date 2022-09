Más de 5,000 vuelos cancelados en Estados Unidos tras el paso del huracán Ian

Las aerolíneas cancelaron más de 5,000 vuelos en Estados Unidos, luego que el huracán Ian golpeara este miércoles (28.09.2022) las costas de Florida con una fuerza catastrófica.

El huracán está causando importantes trastornos en los viajes aéreos de Estados Unidos, especialmente en el sureste del país. Desde el martes las compañías aéreas han cancelado más de 5,000 vuelos hasta el viernes, según fuentes del sector.

Las aerolíneas cancelaron 2,163 vuelos este miércoles, ya que varios aeropuertos de Florida interrumpieron temporalmente sus operaciones, entre ellos Tampa, Orlando, Sarasota-Bradenton, Melbourne, Daytona Beach, Naples y San Petersburgo/Clearwater.

AIRPORT CLOSURES: widespread closures have already begun across Florida due to hurricane #Ian.

