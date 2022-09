Revela Departamento de Justicia las objeciones secretas del equipo legal de Donald Trump

El Departamento de Justicia (DOJ) reveló esta semana las objeciones realizadas por los abogados de Donald Trump, que ellos habrían querido mantener en secreto.

“El equipo Trump está presentando quejas bajo secreto por alguna razón, pero el Departamento de Justicia no lo está discutiendo bajo secreto, por lo que podemos inferir en gran medida por qué está molesto Trump”, dijo en Twitter, el reportero de seguridad nacional del New York Times, Charlie Savage.

En su presentación, el DOJ dio a conocer que el equipo legal del expresidente se había opuesto a la solicitud del maestro especial Raymond Dearie de que verificaran que el inventario de búsqueda presentado por la agencia federales exacto, lo que negaría efectivamente la dudosa afirmación de Trump de que el FBI pudo haber “plantado” evidencia.

El DOJ afirmó que su inventario de artículos incautados de Mar-a-Lago es completo y preciso e instó a Dearie a exigir a los abogados de Trump que declaren para el registro si están de acuerdo.

In MAL docs special master litigation, Team Trump is filing complaints under seal for some reason, but DOJ is discussing it not under seal, so we can largely infer what Trump is upset about. 1/ https://t.co/BrGIC6df6E pic.twitter.com/lAbpFA5IUE — Charlie Savage (@charlie_savage) September 28, 2022

“Momento de callarse o callarse”: dijo el maestro especial, acorralando a los abogados del magnate sobre sus afirmaciones de evidencia “plantada”

Además, los abogados de Trump se opusieron a la solicitud de Dearie de que expliquen si reclaman el privilegio abogado-cliente o el privilegio ejecutivo, pues la jueza Aileen Cannon no solicitó una distinción clara.

No hay claridad respecto a la tercera objeción de Trump

“El equipo Trump no quiere informar algo que el Departamento de Justicia dice que es una buena información. No dicen qué, pero la directiva de Dearie había discutido un cronograma de información para cualquier eventual moción de la Regla 44 de Trump para la devolución de propiedad incautada en la búsqueda, por lo que probablemente sea eso”, explicó Charlie Savage

Además, en la presentación del Departamento de Justicia se reveló que el equipo del expresidente tuvo problemas para encontrar un proveedor que digitalizara los documentos incautados para la revisión maestra especial. 3rd, Team Trump doesn't want to brief something that DOJ says is fine briefing. They don't say what, but Dearie's directive had discussed a briefing schedule for any eventual Rule 44 motion by Trump for return of property seized in the search, so it's probably that. /end— Charlie Savage (@charlie_savage) September 28, 2022

