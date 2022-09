Becky G y su poderoso mensaje a las mujeres en los Premios Billboard de la Música Latina: “Juntas somos más”

La noche del pasado 29 de septiembre se llevó a cabo la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, misma que celebró lo mejor de la industria musical y que galardonó a los artistas más influyentes del momento. Tal fue el caso de Bad Bunny, Karol G, Chayanne y Becky G, quien compartió un emotivo mensaje con que el que enalteció a las mujeres e instó a la unión.

Todo ocurrió luego de que el tema “Mamiii” de Karol G ganara una de las categorías en las que estaba nominado, y es que si bien la colombiana no acudió a dicha premiación, la cantante mexicoamericana subió en su representación.

Becky G subió al escenario para compartir su agradecimiento por el triunfo de “Mamiii” en la categoría de Hot Latin Song, Colaboración vocal del año. “Literalmente estoy temblando”, dijo la joven una vez que recogió la estatuilla.

La intérprete de temas como “Sin Pijama” y “Wow wow” no desaprovechó su oportunidad de hacer resonar un mensaje de unión femenina dentro de la industria musical, haciendo hincapié en que esto ha catapultado su carrera.

Becky G triunfa en los #Billboards2022 gracias al tema "Mamiii" y se lo dedica a las mujeres pic.twitter.com/QHOY99DpoL — Telemundo (@Telemundo) September 30, 2022

“He tenido la oportunidad de colaborar con un montón de mujeres talentosas, no no más como la bichota Karol G, pero también con mujeres como Natti Natasha, Anitta, Elena Rose, Tini, María Becerra, Chiquis, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Sofía Reyes, Leslie Grace, Lali, Thalia, Christina Aguilera y las que vienen”, precisó.

“Colaboración. Quiero decir eso: Juntas somos más. A todas las artistas, cuentan conmigo, siempre estoy aquí, los quiero mucho”, añadió Becky G en medio de una ola de aplausos por parte del público.

Además de Karol y Becky G, otra de las cantantes premiadas durante la velada fue la española Rosalía, quien ganó un galardón al mejor álbum en la categoría de Latin Pop por su material discográfico “Motomami”.

Te puede interesar:

• Becky G luce su figura en un ajustado body, medias negras y botas

• Becky G posa en sexy ropa interior y pantimedias para la nueva campaña de Skims

• El interesante look de Becky G con el que conquistó la Semana de la Moda en Nueva York