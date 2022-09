Juan Fernando Quintero anota el primer gol olímpico para River Plate después de 70 años

La actualidad de River Plate no es la mejor de los último años, algo que demuestra su eliminación a través de los penales contra el modesto equipo de Patronato. Sin embargo hubo un hecho que le está dando la vuelta al mundo y fue el gol olímpico del colombiano Juan Fernando Quintero.

El gol olímpico del colombiano rompió una sequía de 70 años que tenía el equipo millonario sin anotar un gol de estas magnitudes. El último gol de estas características para River Plate lo consiguió en 1952 Félix Loustau, la anotación fue conseguida en la victoria 3-1 ante su eterno rival Boca Juniors.

La pegada de Juanfer Quintero 🇨🇴🔥pic.twitter.com/DH3QNYXIOM — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 29, 2022

La mala racha de River Plate

La derrota ante Patronato representa un duro golpe para River Plate que ve como prácticamente se le está esfumando la posibilidad de acceder a la Copa Libertadores, la única opción que tienen es a través del campeonato local en dónde la tienen muy complicada.

No ha sido una temporada sencilla para la oncena millonaria, muchos se arriesgan a asegurar que ya se está cumpliendo el ciclo del entrenador Marcelo Gallardo.

Los 5️⃣ goles olímpicos de River:



1️⃣ Adolfo Pedernera 🆚 Quilmes en 1936

2️⃣ Felix Loustau 🆚 Atlanta en 1945

3️⃣ Felix Loustau 🆚 Vélez en 1946

4️⃣ Felix Loustau 🆚 Boca en 1952

5️⃣ JUAN FERNANDO QUINTERO pic.twitter.com/lEPtIV7SjD— #𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫 (@NumeralRiver) September 28, 2022

No pudo solo Juan Fernando Quintero

A pesar de la alegría del golazo del futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, River no logró avanzar y demostró que un solo árbol no hace montañas. Sin embargo el cafetero entra en los libros históricos del club. 🤯¡HACE HISTORIA!💎 Con el gol olímpico de juan Fernando Quintero.



River no lograba un gol de esa manera desde hace casi 70 años, ya que la Banda Cruzada tendría que retroceder hasta el 7 de noviembre de 1952 cuando Félix Loustau le había marcado uno similar a Boca. pic.twitter.com/jHU2xNWAey— 11 v Eleven (@11vEleven_) September 29, 2022

Cabe destacar que de los cinco goles olímpicos en la historia de River Plate, Juan Fernando Quintero es el primer extranjero que logró dicha hazaña con la camiseta millonaria. Un gol que no sirvió para la victoria pero que igual quedará en los registros del equipo millonario.

También te puede interesar

. Juan Carlos Osorio criticó las decisiones de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana

. Terror en las gradas: colapsó el techo de la tribuna del Estadio Monumental de Colo-Colo con la grada llena de aficionados

. El astro Neymar muestra su apoyo a Jair Bolsonaro e invita a votar por su reelección en las elecciones de Brasil