Nicolás, hijo de Erika Buenfil, habla del primer encuentro que tuvo con su padre: “No le guardo rencor”

El pasado mes de agosto Erika Buenfil reveló que su hijo Nicolás ya conoció a su padre, Ernesto Zedillo Jr., y que el encuentro sucedió en su propia casa, aunque lamentó que ella no pudo estar presente debido a que se encontraba con una amiga. Sin embargo, ahora fue el mismo Nicolás Buenfil quien se sinceró respecto al encuentro que sostuvo con su padre y respondió si ya lo perdonó por no reconocerlo en su momento.

En entrevista con “Quién“, el joven de 17 años compartió que se siente afortunado de tener una madre como Erika Buenfil ya que siempre le ha dado la mejor educación y no le falta nada, aunque también reconoce que le da gusto frecuentar a su papá, a quien conoció en persona en febrero de 2019.

“No sufrí de bullying o acoso porque ya es muy común que muchos niños sólo vivan con uno de sus papás. Además, siempre me sentí muy amado por mi mamá, nunca me faltó nada, ella me ayudaba con todo y ahora que salgo con mi papá está muy bien, me gusta, no importa que no haya sido antes”, contó Nicolás.

Al ser cuestionado si le guarda algún tipo de resentimiento a su padre por no haber estado con él durante sus primeros años de vida, el adolescente confesó que entre ellos todo está bien.

“Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas (Isabella y Victoria). Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí”. Nocolás Buenfil

Pese a que no pudieron convivir, para el hijo de la actriz ya no tiene caso seguir recordando el pasado y prefiere enfocarse en lo que viven actualmente, aunque también deja claro que entre sus planes no está ir a vivir con él.

“Lo veo seguido y eso es lo que cuenta. A veces salimos a comer a un restaurante, al cine o a algún museo y está bien así, nos divertimos. No pensaría en vivir con él porque no dejaría sola a mi mamá“, explicó.

Nicolás destacó que, aunque sabe que es nieto del ex Presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, prefiere mantener su humildad y no buscarlo, esto incluye no pelear por una herencia o por el apellido ya que para él lo más importante es ser un Buenfil, como su famosa mamá.

“Mi mamá significa mi mundo, no sé qué haría sin ella. Es mi guía, mi apoyo incondicional en las buenas y en las malas. Le cuento todos mis problemas y siempre me ayuda a resolverlos. Es mi mejor amiga, la amo y admiro su terquedad y lucha de todos los días. Es una fregona porque ella sola, trabajando duro, me sacó adelante con amor. Estoy feliz y agradecido por ello”, puntualizó. View this post on Instagram A post shared by Erika buenfil (@erikabuenfil50)

Nicolás finalizó compartiendo algunas enseñanzas que le ha dado su mamá, entre las que se encuentran ser un caballero, lo cual pretende seguir puntualmente para no repetir la historia.

“Ella está llena de valores y me los inculca. Me pide que sea un caballero, que no engañe a las mujeres y que siempre asuma mi responsabilidad cuando me comprometa con alguna novia. Yo le hago caso porque no me gustaría repetir la historia. Quiero trabajar pronto para ganar mucho dinero. Me gusta vivir bien, quiero casarme y tener hijos”, señaló.

