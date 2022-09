Erika Buenfil confiesa que le gustaría iniciar un romance, pero tiene varias condiciones: “No muy ruco”

Tras el nacimiento de su hijo Nicolás, Erika Buenfil no volvió a pensar en tener una pareja, pero ahora que han pasado 17 años confiesa que ha llegado a pensar en esta posibilidad, aunque también está consciente de que no es tan fácil encontrar a una persona que cumpla con todas sus condiciones.

Fue durante una entrevista con Maxine Woodside en ‘La Cocina de Maxine’, donde la actriz habló abiertamente sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor, asegurando que, aunque le da un poco de flojera, sí le gustaría. Pero definitivamente una de las condiciones que pondría es vivir en casas separadas ya que no está dispuesta a compartir su espacio y el de su hijo.

“Me da flojera, a lo mejor pareja de él en su casa y yo la mía. Ya me desacostumbré a tener esta (independencia). Una muchacha de planta y un novio de entrada por salida”, respondió entre risas.

Considera que podría aceptar si se muda a una casa más grande, pero prefiere seguir llevando la vida que tiene al lado de su hijo, aunque que esta podría ser una decisión egoísta ya que está acostumbrada a tomar sus propias decisiones.

“El pensar: ‘no puedo porque tengo mi esposo, no puedo porque tengo que tomar en cuenta a alguien’, que es muy respetable para las que ya tienen tiempo pero ¿Yo empezar con eso ahorita? No, yo mañana si quiero agarro un avión con mi hijo de la mano y vámonos”, agregó convencida.

La reina del TikTok también compartió algunas características que deberá cumplir el hombre que llegue a su vida, quien asegura tendría que ser por lo menos de su edad, ya que no está para cuidar a nadie.

“No muy ruco, aunque yo esté ruca por lo menos de mi edad ¡Ay no, pa’ ruca yo! No estoy para andar cuidando rodillas y espaldas”. Erika Buenfil

Asimismo, compartió otras cualidades entre las que se encuentran ser independiente, tener seguridad y que no quiera que lo mantenga.

“Yo creo que tendría que ser un hombre muy seguro de lo que hace, muy seguro de quién es porque toda la alegría que me da ser famosa, de pronto se vuelve competencia. Manejas una economía o manejas una independencia, manejas una libertad o digamos que yo soy mi propia jefa ahora, entonces necesito un hombre muy seguro que entienda esta forma nueva de ser mía, o sea que no voy a depender, sino que vamos juntos. Si no me da que no me quite, ya con mantener a mi hijo tengo”, detalló.

Pero uno de los requisitos más importantes es sin duda alguna que también quiera a su hijo Nicolás, por lo que dejó ver que está algo complicado encontrar una pareja que acepte su lista de condiciones.

“Que sea simpático, que me quiera, que quiera a mi hijo, que no le estorbe, ¡No, está cab$%n!“.

