Erika Buenfil revela cómo le explicó a su hijo que había ventilado el encuentro con Ernesto Cedillo Jr.

Erika Buenfil causó revuelo hace unos días al revelar que su hijo Nicolás ya conoció a su padre, Ernesto Cedillo Jr., y que el encuentro sucedió en su propia casa, aunque lamentó que ella no pudo estar presente debido a que se encontraba con una amiga. Pero con la sinceridad que la caracteriza, una vez más compartió que el joven de 17 años tomó bien que destapara esta información durante una entrevista.

Fue durante su paso por la alfombra naranja de los Kids Choice Awards 2022 del pasado fin de semana, donde la llamada “Reina del TikTok” aseguró que la entrevista con Isabel Lascurain sucedió de manera natural y no tenía la intención de hablar de dicho encuentro.

“Lo hice porque se me salió, platicando con Isabel y de pronto desconecto un poco que me estaba entrevistando y entonces todavía me dice: ‘Si quieres no publicamos’ y le dije: ‘No pues ya dilo’. Tarde o temprano se iba a saber“, comentó.

La estrella de televisión recordó cómo le explicó a su hijo la revelación que hizo y cuál fue su reacción.

“Voy me siento en su cama y le dije: ‘Te voy a decir una verdad, pasó esto…’. Y me dijo: ‘¿No va a pasar nada?“. Y ante la preocupación de Nicolás por las consecuencias que pudiera tener la entrevista, ella le dejó claro que no estaba haciendo nada malo.

“No tiene por qué pasar nada, no eres ratero, no estamos cometiendo ningún delito y no estoy diciendo nada que sea mentira. No estoy involucrando nada malo, estoy contando el suceso aquel que pasó que te acuerdas”, agregó ante la cámara del programa ‘Hoy’.

Tras la íntima conversación entre madre e hijo, él se limitó a decir que todo estaba bien, “se lavó los dientes y se fue a dormir”, señaló la famosa.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que sigan frecuentándose Ernesto Cedillo Jr. y Nicolás Buenfil, la actriz reiteró que es una decisión únicamente de ellos y no piensa oponerse a lo que hagan.

“Ya dependerá de ellos, yo ya no tengo nada que ver, estoy haciendo mi carrera, la puerta está abierta para ambos de salida y de entrada y Nicolás sabe que no hay ningún problema y él sabe que también puede contar con su papá. No estoy peleada con eso porque si algo le tengo que agradecer es que tengo un hijo hermoso y la vida y Dios acomoda”, puntualizó.

