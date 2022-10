Video muestra a una mujer baleada 14 veces por su novio frente a sus hijos y sobrevivir el ataque

Un hombre de Milwaukee huyó después de dispararle a su novia al menos 14 veces frente a sus hijos.

La madre no solamente sobrevivió al ataque, sino que pidió compartir su historia en el sitio Crime Stoppers de Milwaukee para ayudar a atraparlo.

El ataque contra Nikeya Shumake fue captado por una cámara de vigilancia.

Inicia cuando su novio Askia Strong la persigue fuera de una minivan durante una discusión.

Strong la atropelló y le disparó hasta que cayó al suelo. Mientras ella está tirada allí, el hombre continúa disparándole una y otra vez.

Su hija de 12 años y su hijo de 5 salieron del auto para evitar que su padre siguiera agrediendo a Shumake.

“Me gustaría que se reprodujera todo el video para que la gente pueda entender desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mis hijos. Para que puedan ver cómo nos sentimos en ese momento”, dijo Shumake.

“Y saber que alguien a quien llaman papá, alguien a quien una vez amamos, nos dé la espalda”.

Después de disparar contra su pareja, Strong gira para salir corriendo, luego regresa y dispara varias veces más para terminar el trabajo. Se contabilizaron al menos 14 disparos.

“Simplemente siguió disparando, y yo caí al suelo y me acosté allí y dejé que siguiera disparando hasta que terminó… después de un tiempo tu cuerpo se adormece”, dijo.

Entumecida, sangrando, Shumake yacía en el suelo mientras Strong corre por un callejón.

Después de recibir disparos en la cabeza, estómago, brazos y piernas a quemarropa, Nikeya Shumake logró levantarse.

“Cuando abrí los ojos y vi a mi bebé, mis ojos pudieron enfocarse. Así que me levanté un poco y dije oh, puedo pararme, y luego me puse de pie todo el camino. Luego agarré mis bebés, vi a la señora, ella estaba sentada allí mirando y abrí la puerta y dije: ¿pueden llevarme, por favor?”

Después de huir por el callejón cerca de S. 24th y W. Lapham ese día, el 23 de julio, Askia Strong, de 32 años, no ha sido capturado y ahora es buscado por intento de asesinato.

La policía de Milwaukee cree que Strong se esconde con amigos y familiares en Wisconsin, Illinois o Indiana.

Nikeya dice que los dos habían estado saliendo durante 17 años, desde que tenían 15 años. Él entraba y salía de la cárcel y sus hijos, Jermiyah, Askia Jr. y Zamiyah, lo han visto abusar de ella durante los últimos años.

“Él sacó un arma antes de eso, pero no la usó. Pero solo me estaba llamando estúpida y esas cosas”, dijo.

Shumake dice que días antes del tiroteo, el abuso empeoró, porque finalmente rompió con él para siempre.

Desde el tiroteo, Nikeya dice que Askia Strong la ha estado acosando a través de las redes sociales desde una ubicación desconocida, pero ella afirma que no tiene miedo.

“¿Por qué viviría con miedo? Dios no quiere que vivas con miedo. No me dejó vivir para vivir con miedo.

“En el momento en que me levanté de ese suelo, fui un héroe. Fue una victoria para mí a partir de ese momento”, dijo.

