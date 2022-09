Video muestra a niños de tan solo 10 años entre la turba de 100 jóvenes que saqueó una tienda de conveniencia en Filadelfia

Niños de tan solo 10 años se encontraban entre la multitud de aproximadamente 100 jóvenes alborotadores que saquearon una tienda de conveniencia Wawa en Filadelfia durante el fin de semana, informó la policía de la ciudad.

La policía publicó nuevas imágenes de vigilancia el martes con la esperanza de identificar a los jóvenes buscados por el saqueo.

La gran multitud de niños irrumpió en la tienda de Filadelfia en 7001 Roosevelt Blvd. alrededor de las 20:15 el sábado y comenzaron a saquear el negocio, dijo la policía en un comunicado que incluía nuevas imágenes del tumulto.

Se arrojaron comida y bebidas unos a otros, tiraron estantes y destruyeron y robaron mercadería de la tienda, según la policía y las imágenes de video.

Una joven saltó encima de un mostrador e hizo twerking mientras otros jóvenes filmaban el caos en sus teléfonos, según muestra un video grabado por un empleado de la tienda.

La multitud huyó de la tienda y continuó con la anarquía en el estacionamiento donde varios jóvenes saltaron sobre los vehículos estacionados, dijo la policía.

Los oficiales respondieron y disolvieron el caos, pero fueron superados en número y no realizaron arrestos en ese momento.

“Tenemos que ser cautelosos porque si solo tuviéramos oficiales corriendo y simplemente agarrando a los niños, hoy tendríamos una conversación completamente diferente”, dijo el primer subcomisionado de la policía de Filadelfia, John Stanford, según CBS News. “Y luego esa es la pieza desafortunada”,

Un video de las secuelas muestra la tienda completamente destrozada. El piso estaba cubierto de artículos sacados de los estantes, bebidas derramadas y basura.

Los niños atacaron a Wawa después de venir de un centro de patinaje sobre ruedas al lado, donde supuestamente rompieron mesas y comenzaron a pelear, informó el medio.

La policía ahora está trabajando para identificar a los sospechosos para realizar arrestos por cargos graves que incluyen “disturbios, travesuras criminales, vandalismo, robo y disturbios como delitos graves”, dijo el capitán de la policía de Filadelfia, John Ryan, según CBS.

No se reportaron heridos como resultado de la turba, dijo la policía.

“En pocas palabras, no podemos permitir que este tipo de comportamiento vuelva a ocurrir, la comunidad empresarial no se lo merece. Los ciudadanos de esta ciudad no se lo merecen”, dijo Stanford.

