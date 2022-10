“A la mexicana, así es como lo hacemos nosotros: nos callamos y trabajamos duro”, Checo Pérez sobre su triunfo en Singapur

Este domingo Checo Pérez se adjudicó el primer lugar en el Gran Premio de Singapur, tras dominar durante toda la carrera a sus rivales y sacarle 7 segundos de ventaja a su más cercano perseguidor, Charles Leclerc, y 15 a Carlos Sainz, quien llegó en tercer lugar.

Cuando sintió que su triunfo era inminente, el piloto azteca celebró con un breve, pero contundente discurso que le dijo por el radio a Christian Horner, jefe de su escudería (Red Bull Racing) durante los últimos instantes de la carrera.

“Así es como lo hacemos (los mexicanos). Nos callamos la boca y trabajamos duro. Así es como lo hacemos, a la mexicana. Bien hecho, chicos”, exclamó Checo Pérez con emoción palpable.

“Esta es tu mejor carrera amigo, fue sensacional”, le reconoció Horner.

Momentos después, el piloto de Guadalajara también compartió su sentir en redes sociales, con una publicación en la que aprovechó para enaltecer el nombre de México.

“¡Cuánto necesitaba este momento! Ganamos y pusimos a nuestro país donde se lo merece. Excelente trabajo Red Bull Racing”, escribió. ¡¡Cuánto necesitaba este momento!! Ganamos y pusimos a nuestro país donde se lo merece. 🇲🇽

Excelente trabajo @redbullracing



I really needed this moment!! We won and put our country where it belongs!!

Excellent team work @redbullracing 🙌 pic.twitter.com/h4JyLIRoYU— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 2, 2022

Con este triunfo, Checo acumula dos victorias en la temporada 2022 de la Fórmula 1, ya que también ganó el Gran Premio de Mónaco; sin embargo, a pesar de esto, el mexicano continúa en el tercer lugar del campeonato de pilotos, con 235 puntos, debajo de Charles Leclerc, que suma 237 unidades y de su coequipero Max Verstappen, que lidera la competencia con 341 puntos. DRIVER STANDINGS 📊



Max Verstappen continues to hold strong with a 104 point lead over nearest rival Charles Leclerc #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/nZBkWIJfpE— Formula 1 (@F1) October 2, 2022

También puede interesarte: