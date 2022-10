Carlos Vela anota un golazo en la victoria de LAFC y obtiene su segundo Supporters’ Shield en la MLS [VIDEOS]

El mexicano Carlos Vela estuvo presente en la última victoria de Los Ángeles Football Club es por ello que el mismo facturó un gol en lo que terminó siendo un triunfo sobre la hora 1-2 ante Portland Timbers. Como resultado, el equipo angelino ganó su segundo Supporters’ Shield de su historia, siendo también la misma cantidad que posee el azteca.

El primero de la noche llegó justamente por parte del delantero nacido en Cancún, pues Vela disparó desde el borde del área con su pierna izquierda un balón que entró en el arco rival por la parte superior izquierda del guardameta Aljaz Ivacic, quien nada pudo hacer al minuto 51′.

Sin embargo, al 81′ la fiesta de los angelinos se vería afectada, pues el colombiano Dairon Asprilla capitalizó un centro en el área para así conectar un cabezazo perfecto que termionó sacudiendo las redes del equipo donde también hace vida Gareth Bale.

Pero esto no arruinó la fiesta del equipo angelino, pues en in extremis Dénis Bouanga colocó el último tanto de la noche para así para vencer 1-2. En el 90+5′, el jugador recibió el balón por la banda izquierda y comenzó una carrera infernal hacía el arco contrario.

Posteriormente, tras eludir a varios rivales, finalizó la jugada definiendo con la pierna derecha un balón sutil, pero bien colocado, que terminó pasando la línea de gol, siendo así el tanto de la victoria que no solo le entregó tres puntos al LAFC, sino que también lo colocó como como el mejor equipo de la temporada 2022 de la Major League Soccer.

Además de la victoria, el equipo de Vela recibió ‘ayuda’ externa, pues Philadelphia Union cayó 4-0 ante Charlotte FC, rival más cercano, y fue este el conjunto que a falta de una semana para que culmine la fase regular de la temporada, perdió la oportunidad de convertirse en el mejor equipo de la fase regular de la MLS.

La primera vez que el equipo angelino consiguió este trofeo fue en 2019, año en el que ya estaba Carlos Vela en el equipo. En esa oportunidad, LAFC consiguió 72 unidades, esto gracias a 21 victorias y nueve empates. En la actualidad, el equipo lleva 67 puntos en su bolsa a falta de un juego más en la MLS. THE SHIELD IS OURS. #LAFC pic.twitter.com/kq8WGj4VRJ— LAFC (@LAFC) October 2, 2022

