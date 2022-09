“Yo no acepto amenazas”: ‘Cata’ Domínguez advierte a seguidores de Cruz Azul que están en su contra

Cruz Azul tuvo un paso complicado en la Liga MX, pues terminó encadenando hasta cuatro derrotas consecutivas, en donde está incluido el 7-0 ante Club América, es por ello que muchos de los hinchas del cuadro cementero explotaron en contra de los jugadores que defiende a la máquina.

Uno de estos jugadores es Julio César ‘Cata’ Domínguez uno de los elementos más históricos del cuadro, pues está encabezando la lista de más partidos con la plantilla. Sin embargo, esto no lo excluyó de ser amenazado, de recibir las críticas y abucheos por parte de la hinchada.

Por su parte, ‘Cata’ entiende que todos los seguidores pueden expresar su molestia en contra del club, pues están en “su derecho”. No obstante, enfatizó que él no “acepta amenazas, ni cuando hablan sobre su familia”, así lo dejó saber en conversaciones con TUDN.

“La afición está en su derecho expresarse, están en su derecho, yo aguanto, yo no tengo por qué recriminarles, pero eso sí y que sepan: yo no acepto amenazas, no acepto cuando se meten conmigo y con mi familia, yo voy a responder de otra forma”. Julio ‘Cata’ Domínguez

“Yo te puedo aguantar críticas, están en su derecho que digan, que griten, pero más allá que lleguen internamente eso no se lo voy a permitir a nadie”. Julio ‘Cata’ Domínguez

Por otro lado, a ‘Cata’ Domíguez también se le recordó muchas veces que su contrato está por expirar, algo que preocupa a los seguidores celestes, pues el mismo saldría del club de forma gratuita, algo que también comentó en su entrevista con TUDN.

Por su parte, el jugador de 34 años de edad explicó que esto no sucedería, al menos aún no, pues esperea retirarse utilizando la camiseta de Cruz Azul, pero al mismo tiempo dejó claro que aún no está preparado para tomar esa decisión.

“Se acaba mi contrato en junio de 2023, ya me quedan menos de 8 meses, me gustaría retirarme acá, todavía no me siento para retirarme, todavía me siento para seguir trabajando, no te digo cuantos años porque me siento todavía para seguir trabajando”. Julio ‘Cata’ Domínguez

También te puede interesar

–“Tienen calidad, jerarquía, liderazgo”: Diego Cocca se despide de Atlas con elogios para todos los jugadores

–Miguel Layún valora de forma positiva el trabajo realizado por Fernando Ortiz en el Club América

–Espontáneo que se mentió a la cancha para abrazar a Lionel Messi es tendencia al mostrar su carrera en busca del ’10’ de Argentina [VIDEO]