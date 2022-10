El Atlas hizo la tarea contra Necaxa y le regaló un triunfo a Diego Cocca en su Último Baile en el Jalisco

El Atlas se impuso en el estadio Jalisco por la mínima diferencia al Necaxa, un resultado que poco importaba para los zorros y para la afición que no quería que el árbitro diera sus tres silbatazos finales ya que Diego Cocca dejaría de ser luego del encuentro el entrenador del Atlas. El Jalisco se rindió a los pies de un entrenador que venía de obtener un bicampeonato a pesar de que en esta campaña no tuvo suerte.

Definitivamente a pesar de los malos resultados de este Torneo Apertura, Diego Cocca será inolvidable en la historia del Atlas, luego de obtener un bicampeonato se puede decir con propiedad que nadie ha hecho más en la historia del equipo de los Zorros. Estos resultados quedarán sin duda grabados en la memoria de la fanaticada que hoy coreó el nombre de un hombre que a pesar de no contar con los resultados en esta campaña, se retira como ídolo del club.

La afición con Diego Cocca

La afición de Atlas se volcó con Cocca y solo tuvieron palabras y gestos de agradecimientos para con el DT argentino. “Venimos a despedirlo como se lo merece, como una leyenda. Marcó una historia en el club y así va a trascender”, dijo Fran Ceballos, uno aficionado del Atlas en declaraciones reseñadas por el portal Mediotiempo. Además los cánticos no pararon de escucharse en el Jalisco en este, el que fue el “Last Dance” de Diego Cocca.

“¡Árbitro, no pites el final que Cocca se nos va!”, fue una de las frases más escuchadas y coreadas por todos los presentes que veían con nostalgia el último partido para Diego Cocca sentado en el banquillo del Atlas.

GRACIAS POR TODO, DIEGO COCCA

Las palabras de Diego Cocca

Antes del inicio del emotivo encuentro, los jugadores despidieron a Diego Cocca y le dieron muestras de su afecto y agradecimiento por ser parte de una historia que el mismo forjó. De igual manera le entregaron una imagen que decía "Gracias, Diego". Cocca y su cuerpo técnico se unieron a la foto del equipo, la misma que se toma antes de cada encuentro.

Los familiares del DT argentino estuvieron presentes en el emotivo momento y por supesto el homenajeado tuvo palabras para la afición y para la institución: "Buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que en estas últimas semanas me he sentido muy querido. Me han regalado de todo, playeras, banderas, tequila. Me voy con mucha felicidad, porque sé que nos va a unir un vínculo eterno, de por vida", afirmó Diego Cocca. "ARRIBA EL ATLAS, CABRONES, DE POR VIDA"

El argentino añadió que donde se encuentre será un fanático más y siempre va a estar ligando los resultados del Atlas esté donde esté.

