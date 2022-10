Mazatlán no consigue boleto al Repechaje de la Liga MX tras caer goleado por Santos Laguna

Mazatlán quedó fuera del Repechaje de la Liga MX debido a que no pudo derrotar a Santos Laguna en lo que terminó siendo una victoria para el equipo lagunero 3-0 en el Estadio Corona. El cuadro de Sinaloa necesitaba los tres puntos para así entrar en la zona requerida para seguir con vida, pero no pudo hacer la tarea ante un equipo que no falló de cara al gol.

Como resultado, tras estos últimos 90 minutos del Apertura 2022, los locales escalaron al tercer lugar de la tabla general, lo que hizo que Pachuca, quien cuenta con el goleador del torneo en sus filas, quedara en la cuarta casilla de la competencia azteca.

Objetivo conseguido: 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔 ✅⚔️🇳🇬



Logramos 33 puntos, clasificamos entre los 4 primeros puestos y mantenemos el invicto en nuestra casa. Una vez más estamos en liguilla y juntos, la siete 𝐬𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐧𝟕𝐞. 🔥🔝 #ModoRevancha ¡Somos Santos! pic.twitter.com/PCYzq4rPb1 — Club Santos (@ClubSantos) October 3, 2022

El primer tanto de la noche cayó al 71, pues Fernando Gorriarán cobró desde el manchón penal una falta conseguida por Javier Correa, quien sufrió la entrada de Efraín Orona, dejando el balón al poste izquierdo que venció al portero visitante Nicolás Vikonis.

El cuadro lagunero sentenció el encuentro gracias a Marcelo Correa, jugador que se encargó de colocar el 2-0 a favor al anotar al minuto 84 tras un gran pase de José Ávila. Posteriormente, el mismo Correa colocó nuevamente su apellido en la lista de goleadores, en esta oportunidad fue tras aprovechar una gran habilitación de Eduardo Aguirre tan solo dos minutos de anotar el segundo tanto del cotejo.

Con esta clasificación a la Liguilla, la afición, directivos y jugadores están en busca del séptimo titulo de la institución lagunera dentro de la Liga MX, aunque claro, aún queda mucho camino por recorrer para así levantar el trofeo de campeón. ¡Pero qué noche en @TSMoficial!🙌🏽🥵 Juntos logramos 33 puntos en una invicta #FortalezaGuerrera.🏟️⚔️🇳🇬🔝 ¡Estamos en una nueva liguilla y estamos listos para buscar la siete! #SeSien7e pic.twitter.com/yU42uPvcKW— Club Santos (@ClubSantos) October 3, 2022

