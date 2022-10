Margot Robbie y Cara Delevingne estarían involucradas en una pelea que terminó con un paparazzi con el brazo roto

Lo que en principio parecía una placentera noche de sábado en uno de los barrios más animados de Buenos Aires desembocó en un impactante suceso de terribles consecuencias, con un paparazzi ingresado en el hospital con un brazo roto y dos profesionales de la industria del cine respondiendo de sus actos ante un juez de la ciudad, sin olvidar que dos celebridades de la talla de Margot Robbie y Cara Delevingne se vieron envueltas en el incidente.

Según el diario The Sun, las dos amigas disfrutaron de una animada cena en el exclusivo restaurante Patagonia Sur, ubicado en el barrio La Boca de la capital argentina, junto al productor Josey McNamara, quien ha trabajado con la primera de las actrices mencionadas en la película ‘Barbie’, y el técnico Jac Hopkins, otro colaborador habitual de la intérprete. A su salida del local, y cuando todos se disponían a tomar un taxi, apareció un paparazzi para tratar de sacar jugosas fotos de Margot y Cara. Su actitud invasiva no gustó nada al grupo, por lo que Josey y Jac no tardaron en recriminarle su actitud.

Como informa el portal de noticias TMZ, la disputa verbal no tardó en convertirse en una pelea en toda regla, una de la que las dos artistas escaparon en cuanto tuvieron ocasión. El mencionado fotógrafo, que ha sido identificado como Pedro Alberto Orquera, acabó con un brazo roto, y tanto Josey como su compañero fueron detenidos y puestos a disposición de un juez.

Fuentes conocedoras del caso señalan que el reportero gráfico tuvo que ser operado de urgencia debido a la gravedad de sus heridas, mientras que sus agresores defendieron ante el magistrado que Orquera fue el único “responsable de sus propias heridas”. Esa vista judicial tuvo lugar en la tarde del domingo y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre el posible castigo al que se enfrentan dos profesionales estrechamente vinculados a la estrella australiana, una de las actrices y productoras más cotizadas de Hollywood en estos tiempos.

