Vacuna contra la gripe: por qué los médicos insisten tanto en darse esta inmunización

Los estadounidenses cansados ​​de las vacunas de hoy recibirán un mensaje importante de sus médicos este otoño (si es que aún no lo han escuchado).

Aunque no hay forma de predecir si EE. UU. se verá afectado por una desagradable temporada de gripe acaba de terminar en Australia, la recomendación de los especialistas es que nadie se salte la vacuna, sino que más bien lo hagan cuanto antes.

“El año pasado entramos en la temporada de gripe sin saber si la gripe estaba presente o no. Este año sabemos que la gripe ha regresado”, explicó el especialista en influenza Richard Webby de St. Jude Children’s Research Hospital en Memphis, Tennessee, a The Associated Press.

También aconsejan que las personas mayores soliciten una vacuna especial extra fuerte, mientras que para los bebés de 6 meses recetan vacunas anuales.

Esta directriz se debe principalmente a que la gripe es más peligrosa para las personas mayores de 65 años, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas con ciertos problemas de salud, incluidas las enfermedades cardíacas y pulmonares.

“Es un momento perfectamente bueno para que se vacunen, ahora mismo”, dijo a Fox News el Dr. Aaron Glatt, MD, presidente del Departamento de Medicina y jefe de Enfermedades Infecciosas en Mount Sinai South Nassau en Nueva York.

Conforme las personas envejecen, su sistema inmunitario no responde con tanta fuerza a la vacunación estándar contra la gripe.

En la actualidad hay tres opciones de antídoto contra la gripe, Fluzone High-Dose y Flublok, que contienen dosis más altas del principal ingrediente antigripal.

Además, según informó AP, existe la opción de Fluad Adjuvanted, que tiene una dosis regular pero contiene un ingrediente especial que ayuda a estimular la respuesta inmunológica de las personas.

No obstante, la mayoría de las vacunas contra la influenza se administran en farmacias y algunos sitios web de farmacias, como CVS, dirigen a las personas a lugares que ofrecen dosis para personas mayores si su fecha de nacimiento indica que califican.

Es mejor recibir cualquier vacuna de cualquier laboratorio que saltarse la dosis

Webby de Memphis aconsejó asegurarse de que los parientes y amigos mayores sepan acerca de las vacunas para personas mayores, en caso de que no se les informe cuando busquen la vacuna.

“Al menos deberían preguntar: ‘¿Tienes las inyecciones que son mejores para mí?’ (…) La conclusión es que funcionan mejor” para este grupo de edad.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), si un lugar no tiene las dosis específicas para personas mayores, es mejor recibir una vacuna estándar contra la gripe que omitir la vacunación por completo.

Todas las vacunas contra la gripe en los EE. UU., incluidos los tipos para personas menores de 65 años, son “cuadrivalentes”, lo que significa que protegen contra cuatro cepas de gripe diferentes, informa AP.

