Obesidad: por qué especialistas proponen que sea tratada como un trastorno mental

La obesidad es tratada como una enfermedad del comportamiento, pero actualmente los médicos sugieren que se considere un trastorno del desarrollo cerebral, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (también conocido como TDAH), el autismo o el síndrome de Asperger.

La razón se debe a que los investigadores observaron un área del cerebro, el núcleo arqueado, que tiene varios tipos diferentes de neuronas, incluidas las que controlan el metabolismo.

Esta parte del cerebro sufre cambios durante la primera infancia, el periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente.

Como el cerebro es particularmente sensible a la programación durante este tiempo, se afectará la forma en que se puede regular el peso corporal más adelante en la vida.

El experimento realizado con ratones y publicado en Science.org, fue realizado por médicos del Baylor College of Medicine en Texas, donde hallaron que que estos cambios ocurren antes en las hembras que en los machos.

Uno de los resultados explica que si el índice de masa corporal de un adulto (una forma de medir la grasa corporal) es de 30 o más, se encuentra dentro del rango de obesidad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

“Nuestros resultados brindan nueva evidencia de que la epigenética del desarrollo probablemente esté involucrada en las influencias ambientales y genéticas tempranas en el riesgo de obesidad”, señaló el Dr. Harry MacKay, uno de los autores del estudio y asociado postdoctoral en el Baylor College of Medicine.

“En consecuencia, los esfuerzos de prevención dirigidos a estos procesos de desarrollo podrían ser la clave para detener la epidemia mundial de obesidad”.

Tasas de obesidad siguen incrementando en Estados Unidos

Según “State of Obesity 2022: Better Policies for a Healthier America”, cuatro de cada 10 adultos estadounidenses son obesos y las tasas de obesidad continúan aumentando en todo el país y dentro de los grupos de población.

También se encontró que 19 estados tienen tasas de obesidad en adultos superiores al 35 %, siendo West Virginia, Kentucky y Mississippi las que tienen las tasas más altas.

Las tasas de obesidad en el país se han disparado desde hace una década, cuando ningún estado tenía una tasa de obesidad en adultos del 35 % o más.

