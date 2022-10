“Absolutamente despreciable”, es como Cheney califica los comentarios de Trump en contra de McConnell

Liz Cheney buscó la oportunidad para expresar su malestar con respecto a los comentarios que lanzó el expresidente Donald Trump en contra del líder de la minoría del Senado Mitch McConnell, luego de escribir en su red social que “tenía un deseo de muerte”, además de agredir a su esposa Elaine Chao. Lo que la representante de Wyoming calificó como un “ataque racista absolutamente despreciable”.

Liz Cheney, quien es la vicepresidenta del Comité Selecto de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, advirtió durante una presentación que tuvo en la Universidad de Syracuse que los comentarios de Donald Trump podrían incitar a más violencia.

“Cuando ves al expresidente Trump en las últimas 24 horas sugiriendo de una manera muy poco velada, usando palabras que bien podrían causar violencia contra el líder republicano del Senado, diciendo que tiene un deseo de muerte”, argumentó Cheney cuando dio su discurso.

Y molesta por los comentarios, también agregó: “Lanzando un ataque racista absolutamente despreciable contra la secretaria Chao, la esposa del líder McConnell, y luego ves el hecho de que nadie en mi partido dirá que eso es inaceptable. A todos se les debería preguntar si eso es aceptable o no, y todos deberían poder decir que no, ¡eso no es aceptable! Deberían estar obligados a decir eso”, agregó.

La semana pasada el expresidente recurrió a su red social para avivar las agresiones en contra del senador Mitch McConnell de Kentucky, sugiriendo que el líder republicano tenía “un deseo de muerte”, ya que había votado para aprobar una legislación que fue presentada por los demócratas.

Lo más desagradable del asunto, y que le ha sumado críticas por parte de otros legisladores, es que Trump se refirió a la esposa de McConnell, la exsecretaria del Departamento de Transporte como “su esposa china Coco Chow”.

Todo indica que Donald Trump reventó en cólera, luego que el Congreso aprobara una resolución para financiar al gobierno hasta el 16 de diciembre y evitar un cierre. El proyecto de ley fue aprobado con apoyo bipartidista en la Cámara y el Senado, incluido el voto de Mitch McConnell.

Liz Cheney es una de las más feroces críticas de Donald Trump por lo que no permitiría pasar por alto estos expresiones que la molestaron y como mencionó se le hacen “despreciables”.

A finales del mes pasado la representante de Wyoming afirmó de nueva cuenta que hará todo lo posible para que Trump no llegue a la Casa Blanca durante el Festival The Texas Tribune.

“Me aseguraré de que Donald Trump… haré todo lo posible para asegurarme de que él no sea el candidato. Y si él es el candidato, no seré republicana”.

La hija del exvicepresidente Dick Cheney perdió las elecciones primarias en su estado contra Harriet Hageman, candidata respaldada por Trump. Y durante una entrevista posterior a los resultados, dijo que pensaría en lanzar una candidatura para presidente en 2024. Después dio a entender que podría lanzar su candidatura independiente.