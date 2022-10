¿Cuál fue la primera película para ‘mayores de 17 años’ en los cines?

Ambientada en París, Francia, a principios de la década de 1930, Henry & June cuenta la historia del escritor estadounidense Henry Miller (Ward); su esposa y su triángulo amoroso con la escritora francesa Anais Nin (Medeiros).

La película, que contiene escenas de sexo lésbico y desnudez, obtuvo una nominación al Oscar por su cinematografía, pero las críticas fueron mixtas.

El 27 de septiembre de 1990, la Motion Picture Association of America (MPAA), la organización que otorga voluntariamente a las películas sus calificaciones, debutó con NC-17 (No se admiten menores de 17 años) como reemplazo de la calificación X, que se pensaba que se había convertido en demasiado estrechamente asociado en la mente del público con la pornografía.

Los periódicos y las estaciones de televisión se negaron a anunciar películas con clasificación X, y las tiendas de videos como Blockbuster no ofrecían películas con clasificación X. Por lo tanto, se creía que se necesitaba una nueva calificación para los dramas para adultos que trataban temas serios, pero tenían contenido sexualmente explícito o violento.

Según la MPAA, la calificación NC-17 “no significa ‘obsceno’ o ‘pornográfico’ en el sentido común o legal de esas palabras, y no debe interpretarse como un juicio negativo en ningún sentido. La calificación simplemente indica que el contenido es apropiado solo para una audiencia adulta”.

El NC-17 está un paso por encima de la clasificación R, que requiere que cualquier persona menor de 17 años debe estar acompañada por un padre o tutor adulto.

Según la MPAA, una película con una calificación NC-17 “puede contener lenguaje sexual u ofensivo muy fuerte, desnudez explícita fuerte, sangre muy fuerte o violencia inquietante, o abuso de drogas fuerte”.

Aunque la comunidad cinematográfica, desde los productores hasta los distribuidores, estaba a favor de la nueva calificación, algunas organizaciones religiosas y grupos conservadores inicialmente se opusieron.

El 13 de octubre de 1990, el New York Times informó que “Un teatro en un suburbio de Boston eliminó ‘Henry and June’, la primera película en recibir la nueva calificación, de su programa de exhibición después de que funcionarios locales amenazaron con cancelar la licencia del teatro. Las estaciones de radio y televisión operadas por grupos religiosos han condenado la nueva categoría, y en Birmingham, Alabama, el periódico más grande de la ciudad ha dicho que no revisará ni aceptará anuncios de películas que reciban la clasificación NC-17… Aún así, ‘Henry and June’, que se estrenó la semana pasada en 76 cines de unas 20 ciudades y recaudó 863.000 dólares, no parece haberse visto perjudicada comercialmente por la controversia. A partir de hoy, la película se proyectará en unos 175 cines en más de 60 ciudades”.

Seguir leyendo: