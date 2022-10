Influencer explota contra fan que le donó un dólar en una transmisión en vivo

Las transmisiones en vivo en la plataforma Twitch se han convertido en el espacio favorito para los amantes de los videojuegos.

Por ello, muchos han decidido abrir su canal para dar consejos, tips o bien pasar tiempo por quienes comparten la misma pasión. Una de ellas es Karen Liao, quien ha ganado gran popularidad en la plataforma de streaming.

Dentro de las “ventajas” que tienen quienes son famosos en la plataforma de Amazon es que pueden recibir donaciones de sus fans, precisamente una de estas transferencias llevó a la joven a perder la cabeza y posteriormente a ser duramente criticada.

Y es que se quejó y arremetió contra un usuario que le donó un dólar: “¿Me acabas de donar 1 dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas idiota. No seas pobre. ¿Me diste 1 dólar? ¿Sabes qué? Solo voy a recibir 60 centavos. Bien, si no te suscribes ahora mismo te banearé“.

KarenLiao una streamer de @Twitch humilló a un usuario luego de que este le donara un dólar durante su transmisión.



Lejos de dejar el tema atrás, #KarenLiao amenazó con banearlo si no se suscribía de inmediato a su canal. pic.twitter.com/ia8e5oiKNf — ElBuscadorDeRed (@elbuscadordered) September 21, 2022

Las palabras de Liao se hicieron virales y aunque el video ya no se puede encontrar en su canal de Twitch, el momento ya fue retomado en varias redes sociales, donde se ve claro que la influencer no pensó en las consecuencias de lo que dijo.

Las reacciones fueron inmediatas, todas criticando la actitud soberbia de la creadora de contenido: “Lo más gracioso es que está mendigando dinero sin hacer nada de provecho, y se queja que le dan poco”; “He visto varias de esas, no deberían ni seguirlas y luego están los que te dicen que lo veas gratis así bien humilde”, entre otros, se pueden ver en redes.

Karen explicó en otro video que el hombre fue baneado debido a que se había comportado de forma tóxica en su chat y había insultado a otros miembros, no por el dólar que le envió.

Te puede interesar:

Descubre que su novio en realidad era una estafadora en línea

Modelo de OnlyFans envía sus nudes a desconocidos sin su consentimiento