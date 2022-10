Inter de Milán vence a FC Barcelona con un golazo de Hakan Calhanoglu y con polémica sobre el final en la Champions League

La UEFA Champions League sigue con su andar en Europa, es por ello que se enfrentaron Inter de Milán y FC Barcelona en el Stadio Giuseppe Meazza, quedando a favor de los locales 1-0 gracias a un golazo desde fuera del área autoría de Hakan Calhanoglu.

Italiano y españoles se vieron las caras en la ciudad de la moda, algo que emocionó a muchos de los seguidores de ambos conjuntos y a los amantes en general del fútbol. Todos ellos tuvieron que esperar hasta los minutos finales del compromiso disputado en la noche europea en Milán.

Al minuto 21, la polémica llegaría, pues se pitó un penal a favor del Inter, por mano del defensor Érick García. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, se dictaminó que había fuera de juego y que no valía dicha mano del zaguero culé.

El autor del único tanto fue el mediocampista ex AC Milan y Bayer Leverkusen, quien al 45+2′ aprovechó un pase de Federico Dimarco para recibir el esférico al borde del área, posteriormente el medio turco logró envíar el balón a la esquina inferior izquierda de la porteria defendida por un Marc-Andre ter Stegen.

GOLAZO de Hakan Calhanoglu. Qué pegada.



Inter 1-0 FC Barcelona.pic.twitter.com/KYxQ5CEuaQ — Mati (@matiasm_02) October 4, 2022

Como resultado, ambas oncenas irían al descanso tras el único tanto del primer tiempo, y del cotejo. Posteriormente, con nuevas ideas en la cabeza y con más fuerzas en las piernas todos los jugadores ingresaron al campo de juego en donde la polémica llegaría nuevamente.

Al minuto 67, Ousmane Dembélé colocó un centro que Ansu Fati encontró dentro del área y con la cabeza asistió a Pedri, mediocampista que empujó el balón al fondo de la red, colocando así el 1-1. Sin embargo, nuevamente con ayuda del VAR, se dictaminó una mano del ’10’ de Barcelona y canceló el gol del visitante.

No obstante, esto no fue todo, pues al 89′, un centro más llovió al centro del área del cuadro interista, dicho servicio impactó en la mano de Denzel Dumfries, pero desde el VAR, se explicó que no era penal y se sumó a la lista de jugadas que favoreció al equipo local y no ayudó a la visita a igualar el cotejo.

No se puede creer que el VAR no haya cobrado este penal de Dumfries para el Barcelona.pic.twitter.com/bfeH1DPnAM— Mati (@matiasm_02) October 4, 2022

Con este resultado, Inter sumó tres puntos y escaló a la segunda posición del Grupo C de la UEFA Champions League con seis puntos. Por su parte, con tres unidades, Barcelona quedó en la tercera plaza de dicho grupo.

En los extremos, encontramos a Bayern Múnich quien comanda el grupo con paso perfecto, nueve de nueve, y en el sótano está Viktoria Pilsen, equipo que ha perdido sus tres cotejos jugados en la competencia internacional.

