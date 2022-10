Mexicano Daniel Ríos, canterano de las Chivas de Guadalajara, es el Jugador de la Semana en la MLS

Con cuatro goles anotados en un solo juego, el jugador nacido en México, y canterano de las Chivas de Guadalajara, Daniel Ríos, fue elegido por la Major League Soccer como el Jugador de la Semana 33. El jugador de Charlotte FC se encargó de anotar todos los tantos de su equipo en la victoria 4-0 sobre Philadelphia Union el sábado, 1 de octubre.

Como resultado, Ríos no solo anotó todos los tantos del Charlotte en la obtención de los tres puntos, sino que también ingresó en los libros de la historia del conjunto, pues fue el primer elemento capaz de anotar tres tanto en un compromiso con la playera del cuadro de Carolina del Norte.

Además, el azteca igualó al argentino ex New York City FC, Valentín ‘Taty’ Castellanos (17 de abril), como los únicos jugadores en anotar cuatro goles en un partido esta temporada. Conjuntamente, Ríos es es el vigesimotercer jugador diferente en la historia de la MLS en anotar al menos cuatro goles en un solo partido.

4 goles para hacer historia con @CharlotteFC le dan al 🇲🇽 @drioscal el premio al Jugador de la Semana 33 #PorLaCorona @CharlotteMLSes2

Así fueron los goles del mexicano Ríos con Charlotte FC

El primer tanto del juego llegó cuando Ríos abrió el marcador tras aprovechar el pase de Kamil Józwiak, quien envió un centro al área chica, el azteca finiquitó con facilidad en el minuto 24. Posteriormente, al 54, ambos elementos se unieron nuevamente para anotar el segundo de la noche. En esa oportunidad, Józwiak recogió un balón suelto en el área y encontró al delantero mexicano, quien dribló a un defensor y remató entre varios rivales.

Luego, con el marcador 2-0, el azteca marcó su triplete desde el manchón penal en el minuto 72. Luego, con el tiempo agregado, al 91′, Ríos se encargó de sellar la victoria de Charlotte cuando McKinze Gaines conectó un excelente pase cruzado a Ríos, quien remató hacia la portería vacía.

El jugador tiene un pasado en la filial de las Chivas, equipo que ayudó a su formación y luego prestó al elemento a Nashville y posteriormente al actual Charlotte FC en la MLS. NO. DOUBT.



YOUR @MLS Player of the Week @drioscal 👑

