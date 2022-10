Pablo Alborán arranca serie de conciertos por Estados Unidos y Latinoamérica

Uno de los artistas contemporáneos más importantes, el español Pablo Alborán, arrancará una serie de conciertos por Estados Unidos y Latinoamérica. El cantautor llevará todo su talento por Argentina, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, México, Puerto Rico y República Dominicana.

En esta vuelta de Pablo Alborán, el artista quiso presentarse en teatros haciendo de su espectáculo un momento íntimo y único. La acogida del español ha sido tan exitosa, que arrancará con todo por los Estados Unidos y ya sabemos que en México y Argentina el público del español no es nada pequeño, por lo que también lo están esperando con muchas ansias. View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran)

Justamente eso quiere Pablo Alborán. Estar muy cerca de sus fans y hacerlos disfrutar por un viaje, donde sus máximos éxitos se pondrán de manifiesto y donde, según adelantó la casa productora de la gira Emporio Group, habrán muchas sorpresas también. View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran)

Pablo Alborán promete dar lo mejor de sí como ya es costumbre en sus shows y enamorar aún más al público que lo sigue y entrarle de frente al mercado anglosajón, donde tanto lo han pedido.

Emporio Group ya dio a conocer las fechas de sus conciertos y los tickets se pueden adquirir en Ticketmaster o en los links a continuación:

09 de Noviembre – Orpheum Theater en Los Ángeles, California.

13 de Noviembre – The Warfield en San Francisco, California.

19 de Noviembre – JLKC de Miami, Florida.

20 de Noviembre – The Town en Nueva York.

23 de Noviembre – Coca Cola Music Hall de Puerto Rico.

