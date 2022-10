¿Revivió el amor? Aislinn Derbez publica tierna foto familiar junto a Mauricio Ochmann

Uno de los rompimientos más inesperados del mundo de la farándula fue el protagonizado por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes decidieron ponerle fin a su lazo sentimental luego de 4 años de matrimonio y una hija juntos.

No obstante, en reiteradas ocasiones se han dejado ver en la compañía del otro, esto con la finalidad de crear recuerdos positivos y brindar un ejemplo a Kailani, la pequeña que concibieron durante su matrimonio.

Tal fue el caso de su más reciente publicación en redes sociales, donde la ex pareja se mostró muy sonriente frente a la cámara en lo que parece ser una salida familiar.

La encargada de compartir la postal sobre su inesperada escapada fue la actriz de “La Casa de las Flores y “A la Mala”, Aislinn Derbez, por medio de sus historias de Instagram.

Esto no evitó que decenas de usuarios retomaran la imagen y la compartieran desde sus propios perfiles, lo que a su vez desató una ola de comentarios en los que no faltaron aquellos mensajes de esperanza por una posible reconciliación.

“Vuelvan por favor y gracias!!”, “No concibo que estén separados, es una hermosa familia”, “Nada más maravilloso sería que volvieran a estar juntos”, “Hermosa fotografía” y “Ejemplo a seguir”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

A pesar del deseo de sus fanáticos, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han dado vuelta a la página y cada quien ya le ha dado una nueva oportunidad al amor. En el caso del protagonista de “Hazlo como Hombre”, se trata de la modelo Paulina Burrola, con quien inició una relación a principio del 2021 y todo parece ir viento en popa.

Por su parte, la hija de Eugenio Derbez emprendió un romance con el fotógrafo Johnatan Kubben; sin embargo, este llegó a su fin el pasado mes de julio. Durante su nueva faceta de soltera, la famosa no ha evitado hacer comentarios sobre Mauricio Ochmann y el respeto que le tiene por ser el padre de su hija. View this post on Instagram A post shared by 𝔸 𝕀 𝕊 𝕃 𝕀 ℕ ℕ 𝕕 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@aislinnderbez)

De hecho, su bienestar personal fue la razón por la que ambos decidieron poner un término a su matrimonio: “Amo al papá de mi hija con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionantemente“, detalló en una entrevista.

Te puede interesar:

• Mauricio Ochmann dice que ya habló con Eugenio Derbez tras su accidente: “Nos hemos mensajeado”

• Eugenio Derbez celebra el Día del Abuelo posando con Kailani y revela por qué son tan unidos

• Los 5 bikinis de Aislinn Derbez que arrancaron suspiros en Instagram