Tras anunciar que llegará al altar, Maite Perroni se estrena como diseñadora

La actriz y cantante Maite Perroni ha explorado una nueva faceta profesional, la de diseñadora. Y es que luego de mucho tiempo de espera, finalmente está lista para que sus creaciones salgan a la luz, por lo que recurrió a sus redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores. ¡Aquí te contamos los detalles!

Desde su perfil oficial de Instagram, la ex integrante de RBD compartió el anuncio sobre su debut en el mundo de la moda con una famosa marca de ropa con distribución en línea.

“¡¡¡Familia!!! Después de muchos meses trabajando en los diseños, colores y estilos, hoy por fin puedo compartir con ustedes un sueño más que se materializa“, escribió para acompañar un carrusel de imágenes donde dio una probadita de las piezas con las que cuenta la colección.

Se trata de una mini colección dividida en 4 categorías que describen a la perfección los estilos que representan: Classy Feminine, Timeless Iconic, Modern Elegant y Rock Chic.

Maite Perroni no desaprovechó la oportunidad de revelar la inspiración detrás de su colección y afirmó que busca presentar “una opción totalmente nueva, pensada en el estilo y comodidad para todas las mujeres”.

Y vaya que logró conquistar el ojo de sus millones de seguidores, pues horas más tardes anunció que el lanzamiento de su colección fue un éxito rotundo, logrando un sold out a solo unas horas de haber salido a la venta.

“Todavía no termina de caerme el veinte de todo lo que estoy viviendo (…) No cabe duda que los sueños se hacen realidad, solo no olvides que es con mucho trabajo, pasión y dedicación todo se puede lograr”, expresó en otra publicación.

No cabe duda que Maite Perroni se encuentra en una de las etapas más fructíferas de su su vida, pues hace solo unas semanas anunció su compromiso con el productor Andrés Tovar con una tierna fotografía en Instagram.

Te puede interesar:

• Maite Perroni confirma que su boda será en unas semanas y adelanta que tiene todo listo: “Ya casi llega”

• VIDEO: Así fue la propuesta de matrimonio de Maite Perroni y Andrés Tovar

• Maite Parroni anuncia que habrá boda con Andrés Tovar y presume anillo de compromiso