El Canelo Álvarez es visto como débil y “fácil” de cara a futuras peleas y no dejan de lloverle retos

Luego de vencer a Gennady ‘GGG’ Golovkin, el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez disfruta de un merecido descanso y recuperación por la operación en su mano izquierda, pero su nombre sigue ocupando espacios en las tertulias deportivas.

El cierre de la trilogía contra el kazajo dejó insatisfecho a muchos fanáticos y analistas del boxeo, por lo que las críticas no han dejado de llover en las últimas semanas. Desde periodistas de la talla de David Faitelson, boxeadores en activo como José Benavidez y la luminaria retirada y actual promotor Óscar de la Hoya se han encargado de defenestrar al mexicano; inclusive un viejo rival como Caleb Plant aprovechó para entrar a escena con un filoso comentario.

Ahora es otro pugilista el que se ha encargado de atacar al nacido en Guadalajara y casualmente de la misma nacionalidad de Golovkin. Janibek Alimkhanuly, de 29 años, aseguró que el Canelo Álvarez ya no se encuentra en su mejor momento y que él mismo podría derribarlo si se lo ponen en un ring.

“Ya no está en su mejor momento… ¡Sería un trabajo fácil! Pero él no peleará conmigo, no se atreverá a hacerlo. Además, estoy en mi mejor momento”

Janibek Alimkhanuly