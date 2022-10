Influencer rompe en llanto y suplica para que la mantengan: “Por favor”

TikTok es la red social por excelencia, ya que a través de un video se puede conseguir ser viral y con ello comenzar una carrera en la plataforma china que implique jugosas ganancias.

Una usuaria no se quiso quedar atrás; sin embargo, su grabación lejos de ser un reto o una tendencia, se convirtió en una súplica. Y es que la usuaria @asadodefasouwu reveló que ya no está para trabajar, por lo que solo quiere que la mantengan.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, compartió al borde del llanto.

La creadora de contenido señaló que no encuentra la solución para el problema que la aqueja, por lo que necesita la ayuda de alguien que le permita vivir en tranquilidad y sin responsabilidades.

Las reacciones fueron criticando a la mujer y esperando que todo se haya tratado de una broma: “¿Qué? espero esto sea sólo humor”; ”Pregunta sería, ¿de qué trabajas? Me da curiosidad”; “No puede ser que estas sean las nuevas generaciones”, escribieron.

Por ello, la chica tuvo que salir a dar otro mensaje una vez que se dio cuenta que su historia salió en televisión: “Gente, por favor, basta de difundir el video, basta de compartirlo, aparecí en todos los noticieros, me están pidiendo entrevistas. Yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir. No hay ninguno”.

