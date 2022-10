Toni Nadal se refirió a la paternidad de su sobrino, Rafael Nadal y lo comparó con Roger Federer y Novak Djokovic

Toni Nadal, tío del número dos del ranking ATP, Rafael Nadal, tuvo que salir a transmitir tranquilidad y aclarar toda la situación en torno al embarazo de Mery Perelló, pareja del tenista y de quien se supo recientemente por una publicación a finales de agosto del Diario de Mallorca, fue hospitalizada en un centro de salud local por complicaciones en la gestación que derivaron en una pequeña intervención quirúrgica.

el exentrenador de la raqueta española comunicó que todo en la vida de Nadal se desarrolla con normalidad y según lo previsto. Incluso aseguró que podrá compaginar la paternidad con su actividad profesional y comparó su situación con la de Roger Federer y Novak Djokovic, ambos padres. Lo que sí dejó claro, es que el deportista ibérico difícilmente sea mejor papá que tenista.

“Lo hará con normalidad, no es un tipo especial. Lo ha hecho Djokovic, lo ha hecho Federer. También lo hacen los futbolistas y mucha otra gente. Cuando tenga que ir a Australia, será duro deprenderse de su hijo y su mujer, pero ese es el precio que hay que pagar”, dijo en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press a la par de confirmar que Rafa defenderá su título Oceanía.

Toni Nadal desvela nuevas detalles sobre la salud de Xisca Perelló y cómo se prepara Rafa Nadal para vivir su paternidad. Fuente: Semana/ Europa Press pic.twitter.com/Pr9BwABliq — Show España (@ShowEspana) October 5, 2022

El estado anímico y mental de Nadal fue otra de las cosas que generó preocupación en la opinión pública y el mundo del tenis, pero Toni aseguró que su sobrino se encuentra “animado, esperando. Ya sabe que falta poco, así que esperando con ilusión y que todo vaya bien”. Sobre la salud de Perelló informó que se encuentra bien y “necesitada únicamente de un descanso reparador. Tuvo que guardar reposo, pero no fue nada especial”.

Calvario de Nadal

Rafa ha tenido meses colvulsos en lo personal y profesional. A los problemas físicos que ha estado padeciendo en las últimas temporadas y la eliminación inesperada en la pasada edición del US Open, se suma la preocupación por el nacimiento de su primogénito, posiblemente en este mes de octubre.

Hace un par de semanas, el mallorquín expresó que no se encontraba mentalmente bien y le costaba concentrarse. “No estoy bien. Han sido semanas difíciles en ese sentido. Pocas horas de dormir y estrés. Situaciones un poco complicadas en casa. He tenido que lidiar con todo eso, que es una presión diferente”, dijo tras disputar el partido de dobles en la despedida de Roger Federer. 🗣️ @RafaelNadal contó anoche que ha tenido "situaciones un poquito más complicadas de lo habitual en casa"



👉 "No estoy bien (…) Han sido semanas muy difíciles"



👏 "Todo está bien, mucho más tranquilos"



❤️ Ánimo, Rafa



📽️ @GuillerRai pic.twitter.com/NehiEdcKLQ— Carrusel Deportivo (@carrusel) September 24, 2022

