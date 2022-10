Trump sugiere que el FBI le “sembró” algo durante el cateo en Mar-a-Lago

Donald Trump ha vuelto a apuntar en contra del FBI y sugirió en un podcast que los agentes federales de investigación e inteligencia con jurisdicción sobre una gran variedad de delitos federales le colocaron cosas en su casa de Mar-a-Lago durante la redada que se llevó a cabo el pasado 8 de agosto.



Durante la charla que mantuvo en The Joe Pags Show el exmandatario habló, una vez más, sobre los sentimientos que tiene sobre el FBI y volvió a señalar que la redada no tenía precedentes, pese a lo que indica la declaración jurada.



“Existe una causa probable para creer que documentos adicionales que contienen NDI [Información de Defensa Nacional] clasificada o que son registros presidenciales sujetos a requisitos de retención de registros actualmente permanecen en las LOCALES”, dijo la declaración jurada redactada.



“[El FBI], por alguna razón, apareció cuando no estabas allí y se llevó estas 15 cajas que estaban seguras en la oficina del expresidente”, dijo el presentador Joe Pags quien agregó “tienes tu propio Scif (Instalación de Información Compartida Sensible) allí. Tienes seguridad allí. Estaba protegido”.



Pags también indicó que si se conoce algo es gracias al post cateo: “Señor presidente, la única vez que descubrimos lo que pudo o no haber en estado en Mar-a-Lago fue después de que lo tomaron y comenzaron a filtrarlo. Entonces, ¿cuál crees que es el juego aquí?”.



Trump le dio la razón a Pags: “¿Sabes lo que dijiste que es muy interesante? Nadie ha oído hablar de filtraciones o problemas y luego, de repente, cuando lo sacan y lo ponen en NARA (Administración Nacional de Archivos y Registros) o donde sea que tenerlo, entonces, de repente, las cosas comenzaron a filtrarse”.



Y no dudó en sugerir que el FBI le plantó algo en su mansión: “No nos dejarían tener abogados allí. No nos dejarían tener ninguna representación, así que quién sabe lo que se plantó. ¿Quién sabe lo que se metió ahí?, ¿Quién sabe lo que se sacó?”.



Esta no es la primera vez que Donald Trump critica al FBI, lo ha venido haciendo desde que se llevó a cabo el cateo el pasado 8 de agosto y a juzgar por sus actos lo seguirá haciendo.

