‘Checo’ Pérez despierta pasiones: fanática nipona se hizo viral antes del Gran Premio de Japón 2022 por aprenderse el himno nacional de México

Luego de coronarse en el Gran Premio de Singapur, Sergio Pérez y la escudería Red Bull arribaron a la tierra del Sol naciente para correr en el GP de Japón, en el circuito de Suzuka. El ‘Checo’ se ha cotizado como uno de los pilotos del momento en la Fórmula 1 y prueba de ello es un video de una joven japonesa seguidora del tapatío donde muestra su amor por la cultura mexicana.

Eri, como se dio a conocer en redes sociales, es una ciudadana de Niigata que se declara fan del piloto, la F1 y la cultura azteca. A través de Twitter se viralizó un video donde se la ve hablar claramente en castellano e inclusió se atrevió a entonar el himno nacional mexicano. Aunque el material audiovisual data del 16 de septiembre, semana en la que celebró el Día de la Independencia.

Sin embargo, el video ha vuelto a tener repercusión ya que este fin de semana Sergio Pérez correrá en el Gran Premio de Japón 2022. La nipona compartió un pequeño texto donde felicitaba a México por su independencia. “¡Feliz Día de la Indepedencia de México! ¡Viva México cabr****!”.

¡Feliz día de la Independencia de México!

¡Viva México Cabrones!(・ω・)ノ🇲🇽



(Me di cuenta de que había abierto los dedos…Tengo que cerrarlos,no?) pic.twitter.com/72Nn4dTu5Z — 🇲🇽 Eri 🇲🇽 (@m_agua_m) September 16, 2022

Por esta misma vía si se hace un repaso a su biografía y timeline, se puede apreciar que realiza varias publicaciones en español y se nota su afición por el deporte del motor y el piloto azteca. Incluso ha compartido fotografías vistiendo los colores patrios y siguiendo tradiciones mexicanas como la del Día de los Muertos.

Fui al evento del día de los muertos. pic.twitter.com/089bu2GXn0— 🇲🇽 Eri 🇲🇽 (@m_agua_m) November 2, 2019

‘Checo’ causa furor en Japón

En la cuenta oficial de Instagram de la escudería Red Bull se publicaron fotografías de Pérez junto al piloto neerlandés Max Verstappen haciendo turismo por la ciudad de Tokio. View this post on Instagram A post shared by Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

Antes del Gran Premio de Japón, un video del oriundo de Guadalajara se hizo viral y alcanzó más de un millón de reproducciones. En el, se ve al piloto mexicano junto a Verstappen, hacer dominadas con un balón de fútbol en la calle. View this post on Instagram A post shared by Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

‘Checo’ buscar conquistar Japón

La temporada de Fórmula 1 ya se encuentra en la recta final. No obstante, a pesar de haber triunfado en Singapur, el podio de Suzuka siempre se le ha resistido al tapatío. “Nunca he subido al podio en Suzuka, así que sería estupendo hacerlo el domingo”, dijo tras su victoria en Marina Bay.

Te puede interesar:

·¡Grande, Checo! Sergio Pérez gana el Gran Premio de Singapur

·“¡Felicidades, Checo, y que viva el rock and roll!”: Álex Lora le compone una canción a Sergio Pérez por su triunfo en Singapur

·“A la mexicana, así es como lo hacemos nosotros: nos callamos y trabajamos duro”, Checo Pérez sobre su triunfo en Singapur